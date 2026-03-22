홈 연예가화제 채수빈, 러블리 그 자체 [TV10] 입력 2026.03.22 17:09 수정 2026.03.22 17:09 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 배우 채수빈이 22일 오후 서울 광진구 워커힐 호텔에서 열린 에스테틱 의료기기 클래시스 글로벌 커스터머 서밋 2026 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 의사 집안 엄친딸 여배우…뉴욕 명문 예술학교 나왔다더니 '월간남친'서 존재감 자랑 톱급 여배우, 충격적인 스캔들 일파만파…불륜 상대가 의붓아들로 밝혀져 ('미혼남녀') '31세' 지예은, ♥열애설 불거졌다…상대는 8살 연상의 동종업계 유명 연예인 ('런닝맨') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT