57세 엄정화, 인스타그램에 일상 사진 공개

변함없는 동안 미모와 몸매로 팬들 감탄

50억 원대 한남동 고급 빌라 거주로 알려져

가수 겸 배우 엄정화가 근황 사진을 공개했다. 사진 = 엄정화 인스타그램

가수 겸 배우 엄정화가 근황 사진을 공개했다. 사진 = 엄정화 인스타그램

가수 겸 배우 엄정화가 근황 사진을 공개했다. 사진 = 엄정화 인스타그램

가수 겸 배우 엄정화가 근황 사진을 공개했다. 사진 = 엄정화 인스타그램

가수 겸 배우 엄정화의 소소한 일상이 눈길을 끈다.최근 엄정화는 자신의 인스타그램에 "지난몇일들의즐거움"이라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 엄정화는 따뜻한 조명이 감도는 실내에서 베이지 톤 셔츠를 입고 카메라를 바라보며 차분한 표정을 짓고 있다. 이어진 사진에서 엄정화는 같은 공간에서 브라운 컬러 아우터를 걸친 채 테이블 앞에 앉아 고개를 살짝 숙인 모습이다.또 다른 사진에서는 밝은 실내 벽면 앞에 앉아 블랙 비니와 루즈한 점퍼를 착용한 채 휴대폰을 바라보고 있으며 옆에 앉은 강아지와 종이 쇼핑백, 바닥에 놓인 선글라스와 병이 함께 보이면서 편안한 분위기가 자연스럽게 이어진다.마지막 사진에서 엄정화는 드레스룸으로 보이는 공간에서는 여러 개의 캐리어와 옷들이 정리된 배경 앞에서 등이 드러나는 화이트 드레스를 입고 뒤돌아 서 아찔한 등근육을 선보이고 있다. 얇은 스트랩과 입체적인 장식이 더해진 실루엣이 앞선 일상적인 장면들과 대비를 이루며 또 다른 분위기를 완성한다.이를 본 팬들은 "언니 정말 동안이세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "언니는 왜 안 늙어요", "언니 앞머리 진짜 잘어울려요" 등의 댓글을 달았다.한편 엄정화는 1969년생으로 57세지만 20~30대라고 해도 믿을 법한 동안 비주얼을 과시하고 있다. 또 다수 언론매체 보도와 부동산 업계에 따르면 엄정화 저택은 서울 용산구 한남동의 고급 빌라로 현재 시세가 약 50억 원에 달하는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr