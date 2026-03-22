강태오, 월드투어 후 인스타그램 근황 공개

블랙 후드와 캡으로 편안한 일상 패션 선보여

전 세계 6개 도시 팬미팅 성공적으로 마쳐

배우 강태오가 훈훈한 일상 사진을 공개했다. 사진 = 강태오 인스타그램

배우 강태오가 훈훈한 일상 사진을 공개했다. 사진 = 강태오 인스타그램

배우 강태오가 훈훈한 일상 사진을 공개했다. 사진 = 강태오 인스타그램

배우 강태오의 훈훈하면서도 편안한 일상이 눈길을 끈다.최근 강태오는 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 사진을 공개했다.사진 속 강태오는 밝은 베이지 톤의 질감이 살아있는 벽 앞에 앉아 블랙 후드티를 눌러쓴 채 손을 주머니에 넣고 여유로운 표정으로 시선을 옆으로 흘리고 있다. 오렌지빛이 도는 코듀로이 팬츠를 매치한 스타일링과 벤치 위에 놓인 캡이 함께 어우러지며 꾸미지 않은 듯한 편안한 분위기를 완성한다.이어 다른 사진에서는 같은 자리에서 후드를 쓴 채 음료가 담긴 투명 컵을 들고 빨대를 물며 생각에 잠긴 듯한 옆모습을 보여주고 자연스럽게 접힌 팔과 힘을 뺀 자세가 차분한 무드를 더한다. 또 다른 컷에서는 블랙 캡을 눌러쓴 채 한 손으로 모자를 짚고 다른 손에는 음료를 들고 앉아 있으며 벽에 드리워진 그림자까지 함께 담기며 공간의 질감과 인물의 분위기가 한 흐름으로 이어진다.이를 본 팬들은 "보고 싶어요", "늘 응원합니다", "너무 잘생겼다", "화이팅", "귀여운 배우님", "멋지다" 등의 댓글을 달았다.한편 강태오는 전 세계 6개 도시에서 월드투어 팬미팅 ‘2026 강태오 월드 투어 팬미팅 오 아워(2026 KANG TAE OH WORLD TOUR FANMEETING O’Hour‘)를 성황리에 마치며 글로벌한 인기를 다시 한번 입증했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr