22일 '개그콘서트', 유해진·박지훈 패러디 예고

오정율·윤재웅, '나 혼자 살자' 코너서 변신쇼

'챗플릭스', 드라마 '약한영웅' 코믹하게 재해석

박지훈과 유해진이 공식 행사장에서 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

오정율과 윤재웅이 '천만 배우' 유해진과 박지훈으로 변신한다./사진제공=KBS2

'개그콘서트'의 변신의 귀재 오정율과 윤재웅이 '천만 배우' 유해진과 박지훈으로 변신한다. 코미디언들이 인기 연예인이나 콘텐츠를 패러디할 때마다 일각에서는 간혹 '조롱 의혹'이 제기되기도 했다.22일 방송하는 KBS2 '개그콘서트'에서는 '나 혼자 살자' 오정율, 윤재웅의 쇼가 펼쳐진다. 또한 '챗플릭스'는 드라마 '약한영웅'을 패러디한 '연약한 영웅'을 선보인다.이날 '나 혼자 살자'에서는 영화관에서 총을 맞고 저승길에 간 두 친구 오정율, 윤재웅의 이야기가 그려진다. 하지만 저승사자는 한 명만 데려간다며, 살아남는 자의 특징을 이야기하고 두 친구의 변신 퍼레이드를 유도한다.오정율과 윤재웅은 '살아남는 자가 애니메이션의 광팬'이라는 이야기를 듣자마자 인기 애니메이션의 주인공들로 순식간에 분장한다. 과연 두 친구는 어떤 캐릭터들을 표현했을지 관심이 집중된다.두 사람은 '왕과 사는 남자'로 인기몰이 중인 배우 유해진, 박지훈을 재현한다. 주변의 사물을 이용해 순식간에 '왕과 사는 남자'로 변신한 두 사람의 활약에 관객들 모두 뜨겁게 호응했다는 후문이다.'챗플릭스'는 '천만 배우' 박지훈이 주인공을 맡았던 드라마 '약한영웅'을 패러디한다. 박지훈 역할을 맡은 박성광은 일진 무리 송준근, 이상훈을 향해 "대학에 갈 것"이라며 "연고대도, 서울대도 아니다"라고 선언한다. 과연 관객들이 골라준 박성광의 희망 대학은 어디일지 호기심을 자극한다.이어 일진 무리는 박성광을 협박하기 위해 서성경을 인질로 잡는다. 관객들은 채팅으로 서성경의 정체를 밝히는데, 뜻밖의 반전에 모두가 놀란다. 서성경의 역할은 본 방송에서 확인할 수 있다.'개그콘서트'는 22일 밤 9시 20분 방송한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr