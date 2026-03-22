정호연, 인스타그램에 근황 사진 공개

아디다스 유니폼으로 스포티한 매력 발산

이동휘와 결별 후 차기작 활동 예고

모델 겸 배우 정호연이 스포티한 스타일의 사진 여러 장을 공개해 팬들의 이목을 집중시켰다. 사진 = 정호연 인스타그램

모델 겸 배우 정호연이 스포티한 스타일의 사진 여러 장을 공개해 팬들의 이목을 집중시켰다. 사진 = 정호연 인스타그램

모델 겸 배우 정호연이 스포티한 스타일의 사진 여러 장을 공개해 팬들의 이목을 집중시켰다. 사진 = 정호연 인스타그램

모델 겸 배우 정호연이 스포티한 스타일의 사진 여러 장을 공개해 팬들의 이목을 집중시켰다. 사진 = 정호연 인스타그램

모델 정호연의 파격적인 메이크업과 스타일이 눈길을 사로잡았다.최근 정호연은 자신의 인스타그램에 "Away Kit Jersey"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 정호연은 벽면을 배경으로 블루 컬러의 아디다스 유니폼을 착용한 채 자연스럽게 서 있으며 허리 부분을 묶어 올린 상의 아래로 드러난 실루엣과 블랙 스커트가 어우러져 스포티하면서도 세련된 분위기를 만든다.깊게 나뉜 가르마를 따라 흐르는 웨이브 헤어와 또렷한 이목구비가 강조된 얼굴은 담백한 표정으로 카메라를 응시하고 이어진 컷에서는 실내 공간의 따뜻한 조명 아래에서 손을 들어 반지를 보여주며 장난기 어린 표정을 더해 같은 착장 속에서도 분위기의 결을 달리한다.또 다른 이미지에서는 어깨 라인이 드러나는 얇은 끈의 톱을 입고 한층 가까이에서 얼굴이 포착되며 피부 결과 눈매가 강조되고 마지막 클로즈업에서는 시선이 정면으로 모아지며 눈동자와 입술의 질감까지 또렷하게 살아나 전체적으로 정제된 무드가 이어진다.이를 본 팬들은 "이뽀오오오", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 월클", "정말 멋져요" 등의 댓글을 달았다.한편 1994년생인 정호연은 배우 이동휘와 9년 연애의 마침표를 찍었다. 정호연은 모델 출신으로 넷플릭스 '오징어게임' 시즌1을 통해 전 세계적인 스타가 됐다.한편 정호연은 애플TV+ '디스클레이머'에서 열연하며 '월클' 위엄을 뽐냈다. 아울러 나홍진 감독의 신작 '호프', 김지운 감독의 '더 홀'로 차기작 활동도 앞두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr