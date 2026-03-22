배우 한혜진, 45세에 파격적인 단발로 변신

최근 자신의 인스타그램에 직접 사진을 공개했다

남편 기성용과 결혼해 슬하에 딸 하나를 뒀다

배우 한혜진이 최근 자신의 인스타그램을 통해 파격적인 단발 헤어스타일로 변신한 모습을 공개해 화제다. 사진 = 한혜진 인스타그램

배우 한혜진이 최근 자신의 인스타그램을 통해 파격적인 단발 헤어스타일로 변신한 모습을 공개해 화제다. 사진 = 한혜진 인스타그램

배우 한혜진이 최근 자신의 인스타그램을 통해 파격적인 단발 헤어스타일로 변신한 모습을 공개해 화제다. 사진 = 한혜진 인스타그램

배우 한혜진이 최근 자신의 인스타그램을 통해 파격적인 단발 헤어스타일로 변신한 모습을 공개해 화제다. 사진 = 한혜진 인스타그램

배우 한혜진이 파격 단발 헤어스타일을 선보여 놀라움을 자아내고 있다.최근 한혜진은 자신의 인스타그램에 "머리 더 잘랐...^^"이라며 "I got my hair cut a bit more"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 한혜진은 단정하게 정리된 짧은 단발 머리로 또렷한 이목구비를 강조한 채 밝은 실내에서 카메라를 바라보고 있으며 화이트 셔츠 위에 데님 원피스를 레이어드해 깔끔하면서도 차분한 분위기를 만들고 있다.이어진 모습에서는 세로 결이 살아있는 우드 톤 벽을 배경으로 허리에 손을 올린 채 자연스럽게 서 있고 같은 스타일링 속에서도 고개를 살짝 기울이거나 양손으로 브이 포즈를 취하며 편안한 표정과 미소를 더해 전체적인 분위기를 부드럽게 이어간다.또 다른 사진에서는 브라운 톤의 가죽 재킷을 걸친 채 거울 앞에서 휴대폰으로 셀카를 찍고 있으며 케이스에 부착된 카드와 장식이 그대로 보이는 가운데 손끝의 네일 컬러와 액세서리까지 자연스럽게 드러나 일상적인 순간이 그대로 담겼다.이를 본 팬들은 "뭘해두 예뻐", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "잘어울려요", "진짜로 아름답습니다" 등의 댓글을 달았다.한편 1981년생인 한혜진은 45세이며 MBC '프렌즈'로 데뷔했다. 이후 '굳세어라 금순아' '주몽' '떼루아' '가시나무' '따뜻한 말 한마디' 등에 출연하며 배우로서 큰 사랑을 받았다. 이후 한혜진은 8살 연하인 1989년생 축구선수 기성용과 2013년 결혼해 2015년 득녀했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr