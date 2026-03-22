배우 한혜진, 45세에 파격적인 단발로 변신
최근 자신의 인스타그램에 직접 사진을 공개했다
남편 기성용과 결혼해 슬하에 딸 하나를 뒀다
배우 한혜진이 최근 자신의 인스타그램을 통해 파격적인 단발 헤어스타일로 변신한 모습을 공개해 화제다. 사진 = 한혜진 인스타그램
배우 한혜진이 최근 자신의 인스타그램을 통해 파격적인 단발 헤어스타일로 변신한 모습을 공개해 화제다. 사진 = 한혜진 인스타그램
배우 한혜진이 파격 단발 헤어스타일을 선보여 놀라움을 자아내고 있다.

최근 한혜진은 자신의 인스타그램에 "머리 더 잘랐...^^"이라며 "I got my hair cut a bit more"라는 멘트와 사진을 올렸다.
배우 한혜진이 최근 자신의 인스타그램을 통해 파격적인 단발 헤어스타일로 변신한 모습을 공개해 화제다. 사진 = 한혜진 인스타그램
배우 한혜진이 최근 자신의 인스타그램을 통해 파격적인 단발 헤어스타일로 변신한 모습을 공개해 화제다. 사진 = 한혜진 인스타그램
사진 속 한혜진은 단정하게 정리된 짧은 단발 머리로 또렷한 이목구비를 강조한 채 밝은 실내에서 카메라를 바라보고 있으며 화이트 셔츠 위에 데님 원피스를 레이어드해 깔끔하면서도 차분한 분위기를 만들고 있다.
배우 한혜진이 최근 자신의 인스타그램을 통해 파격적인 단발 헤어스타일로 변신한 모습을 공개해 화제다. 사진 = 한혜진 인스타그램
배우 한혜진이 최근 자신의 인스타그램을 통해 파격적인 단발 헤어스타일로 변신한 모습을 공개해 화제다. 사진 = 한혜진 인스타그램
이어진 모습에서는 세로 결이 살아있는 우드 톤 벽을 배경으로 허리에 손을 올린 채 자연스럽게 서 있고 같은 스타일링 속에서도 고개를 살짝 기울이거나 양손으로 브이 포즈를 취하며 편안한 표정과 미소를 더해 전체적인 분위기를 부드럽게 이어간다.

또 다른 사진에서는 브라운 톤의 가죽 재킷을 걸친 채 거울 앞에서 휴대폰으로 셀카를 찍고 있으며 케이스에 부착된 카드와 장식이 그대로 보이는 가운데 손끝의 네일 컬러와 액세서리까지 자연스럽게 드러나 일상적인 순간이 그대로 담겼다.
배우 한혜진이 최근 자신의 인스타그램을 통해 파격적인 단발 헤어스타일로 변신한 모습을 공개해 화제다. 사진 = 한혜진 인스타그램
배우 한혜진이 최근 자신의 인스타그램을 통해 파격적인 단발 헤어스타일로 변신한 모습을 공개해 화제다. 사진 = 한혜진 인스타그램
이를 본 팬들은 "뭘해두 예뻐", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "잘어울려요", "진짜로 아름답습니다" 등의 댓글을 달았다.

한편 1981년생인 한혜진은 45세이며 MBC '프렌즈'로 데뷔했다. 이후 '굳세어라 금순아' '주몽' '떼루아' '가시나무' '따뜻한 말 한마디' 등에 출연하며 배우로서 큰 사랑을 받았다. 이후 한혜진은 8살 연하인 1989년생 축구선수 기성용과 2013년 결혼해 2015년 득녀했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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