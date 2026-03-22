JTBC 드라마 ‘미혼남녀’ 속 문정희의 스캔들 진실 공개

불륜 상대로 오해받던 인물은 의붓아들로 밝혀져 충격

문정희, 복잡한 내면 연기로 극의 몰입도를 높였다는 평

문정희가 복잡다단한 관계 속에서 밀도 높은 감정선을 연기했다./사진=JTBC

문정희가 복잡다단한 관계 속에서 밀도 높은 감정선을 연기했다./사진=JTBC

국민 여배우의 러브스토리가 밝혀졌다. '미혼남녀의 효율적 만남' 문정희가 복잡다단한 관계 속에서 밀도 높은 감정선으로 극의 몰입도를 끌어올렸다.JTBC 토·일 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'에서 손정아(문정희 분)의 러브스토리가 밝혀지며 쏟아지는 대중의 높은 관심 속에 그를 둘러싼 오해가 풀렸다.스캔들에 휘말린 톱 배우 정아가 지수(이기택 분)에게 꽃다발과 호텔로 초대하는 의미심장한 쪽지를 전하고, 그의 극단을 후원한 사실이 밝혀지며 정아와 지수의 비밀스러운 관계에 호기심이 증폭된 상황. 이날 손정아의 러브스토리가 전격 공개되며 이목이 쏠렸다. 스캔들 당시 사실혼으로 알려졌던 '외과의사 A' 신지훈(최원영 분)과는 이미 혼인신고를 마친 법적 부부이며, 논란의 중심에 있던 연하남 '모델 C' 신지수는 그의 의붓아들이었던 것. 세 사람의 얽힌 관계의 실체가 공개된 가운데, 정아를 향한 지수의 날 선 말과 태도가 균열이 스며든 가족의 위태로운 분위기를 보여주며 진실 이후의 이야기에 궁금증이 더해졌다.문정희는 손정아의 품격을 잃지 않으면서도 동시에 인물의 내면을 설득력 있게 그려냈다. 자신보다 의붓아들의 상처를 먼저 헤아리는 다정한 면모를 자연스럽게 녹여낸 한편, 지훈과 지수 사이에서의 복잡한 감정까지 섬세하게 담아냈다. 특히, 평소 단단하고 흔들림 없는 면모들로 손정아라는 사람의 고고한 모습을 보이다가도 지수 앞에서 선뜻 말을 잇지 못하는 정아의 모습을 통해 흔들리는 내면을 고스란히 나타내기도. 이처럼 문정희는 캐릭터가 마주한 감정의 파동을 정교하게 쌓아 올리며 극의 긴장감을 점진적으로 자아냈다.'미혼남녀의 효율적 만남'은 매주 토요일 오후 10시 40분, 일요일 오후 10시 30분 JTBC에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr