배우 안소희, 풀뱅 헤어로 파격 변신
인스타그램 통해 새 콘셉트 화보 공개
팬들 "2007년 데뷔 시절 떠올라" 호평
인스타그램 통해 새 콘셉트 화보 공개
팬들 "2007년 데뷔 시절 떠올라" 호평
원더걸스 출신 안소희가 새로운 스타일을 선보여 팬들을 놀라게 했다.
최근 안소희는 자신의 인스타그램에 "Be Happy Happy Be BHind Shoot"이라는 멘트와 사진을 올렸다.
공개 된 사진 속 안소희는 짙은 색감의 넓은 잎과 푸른 꽃이 어우러진 오브제를 가까이 둔 채 얼굴을 내밀고 카메라를 바라보며 차분한 표정을 짓고 있고 자연스럽게 흐르는 웨이브 헤어와 맑은 피부 표현이 어우러져 몽환적인 분위기를 만든다. 이어진 사진에서는 어두운 배경 속에서 긴 생머리에 가지런한 앞머리를 더한 모습으로 어깨 라인이 드러나는 블랙 톤 의상을 입고 정면을 응시하며 또렷한 눈빛을 강조하고 얼굴 앞을 스치는 꽃이 더해지며 시선이 자연스럽게 이어진다. 또 다른 사진에서는 같은 스타일링으로 시선을 옆으로 돌린 채 부드러운 표정을 보여주며 빛과 그림자가 대비되는 분위기를 완성하고 마지막 사진에서는 풍성한 화이트 톤의 러플 장식으로 얼굴을 감싸 안은 채 한 송이 꽃을 함께 두고 카메라를 응시하며 밝은 배경 속에서 또 다른 분위기를 드러낸다. 이를 본 팬들은 "넘상콤하고 이쁘다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "대존예", "역시 화려한게 어울리는 소희", "안소희 만세" 등의 댓글을 달았다.
한편 1992년생인 안소희는 34세로 지난 2007년 원더걸스 멤버로 데뷔해 큰 사랑을 받았다. 이후 안소희는 다양한 배우 활동을 하고 있으며 최근 연극에도 도전했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
최근 안소희는 자신의 인스타그램에 "Be Happy Happy Be BHind Shoot"이라는 멘트와 사진을 올렸다.
공개 된 사진 속 안소희는 짙은 색감의 넓은 잎과 푸른 꽃이 어우러진 오브제를 가까이 둔 채 얼굴을 내밀고 카메라를 바라보며 차분한 표정을 짓고 있고 자연스럽게 흐르는 웨이브 헤어와 맑은 피부 표현이 어우러져 몽환적인 분위기를 만든다. 이어진 사진에서는 어두운 배경 속에서 긴 생머리에 가지런한 앞머리를 더한 모습으로 어깨 라인이 드러나는 블랙 톤 의상을 입고 정면을 응시하며 또렷한 눈빛을 강조하고 얼굴 앞을 스치는 꽃이 더해지며 시선이 자연스럽게 이어진다. 또 다른 사진에서는 같은 스타일링으로 시선을 옆으로 돌린 채 부드러운 표정을 보여주며 빛과 그림자가 대비되는 분위기를 완성하고 마지막 사진에서는 풍성한 화이트 톤의 러플 장식으로 얼굴을 감싸 안은 채 한 송이 꽃을 함께 두고 카메라를 응시하며 밝은 배경 속에서 또 다른 분위기를 드러낸다. 이를 본 팬들은 "넘상콤하고 이쁘다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "대존예", "역시 화려한게 어울리는 소희", "안소희 만세" 등의 댓글을 달았다.
한편 1992년생인 안소희는 34세로 지난 2007년 원더걸스 멤버로 데뷔해 큰 사랑을 받았다. 이후 안소희는 다양한 배우 활동을 하고 있으며 최근 연극에도 도전했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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