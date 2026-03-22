배우 안소희, 풀뱅 헤어로 파격 변신

인스타그램 통해 새 콘셉트 화보 공개

팬들 "2007년 데뷔 시절 떠올라" 호평

원더걸스 출신 배우 안소희가 풀뱅 헤어스타일의 파격적인 콘셉트 화보를 공개해 2007년 데뷔 시절을 연상시킨다는 평을 받으며 화제를 모으고 있다. 사진 = 안소희 인스타그램

원더걸스 출신 배우 안소희가 풀뱅 헤어스타일의 파격적인 콘셉트 화보를 공개해 2007년 데뷔 시절을 연상시킨다는 평을 받으며 화제를 모으고 있다. 사진 = 안소희 인스타그램

원더걸스 출신 배우 안소희가 풀뱅 헤어스타일의 파격적인 콘셉트 화보를 공개해 2007년 데뷔 시절을 연상시킨다는 평을 받으며 화제를 모으고 있다. 사진 = 안소희 인스타그램

원더걸스 출신 배우 안소희가 풀뱅 헤어스타일의 파격적인 콘셉트 화보를 공개해 2007년 데뷔 시절을 연상시킨다는 평을 받으며 화제를 모으고 있다. 사진 = 안소희 인스타그램

원더걸스 출신 안소희가 새로운 스타일을 선보여 팬들을 놀라게 했다.최근 안소희는 자신의 인스타그램에 "Be Happy Happy Be BHind Shoot"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 안소희는 짙은 색감의 넓은 잎과 푸른 꽃이 어우러진 오브제를 가까이 둔 채 얼굴을 내밀고 카메라를 바라보며 차분한 표정을 짓고 있고 자연스럽게 흐르는 웨이브 헤어와 맑은 피부 표현이 어우러져 몽환적인 분위기를 만든다.이어진 사진에서는 어두운 배경 속에서 긴 생머리에 가지런한 앞머리를 더한 모습으로 어깨 라인이 드러나는 블랙 톤 의상을 입고 정면을 응시하며 또렷한 눈빛을 강조하고 얼굴 앞을 스치는 꽃이 더해지며 시선이 자연스럽게 이어진다.또 다른 사진에서는 같은 스타일링으로 시선을 옆으로 돌린 채 부드러운 표정을 보여주며 빛과 그림자가 대비되는 분위기를 완성하고 마지막 사진에서는 풍성한 화이트 톤의 러플 장식으로 얼굴을 감싸 안은 채 한 송이 꽃을 함께 두고 카메라를 응시하며 밝은 배경 속에서 또 다른 분위기를 드러낸다.이를 본 팬들은 "넘상콤하고 이쁘다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "대존예", "역시 화려한게 어울리는 소희", "안소희 만세" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생인 안소희는 34세로 지난 2007년 원더걸스 멤버로 데뷔해 큰 사랑을 받았다. 이후 안소희는 다양한 배우 활동을 하고 있으며 최근 연극에도 도전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr