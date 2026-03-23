나나, 10년 만에 공중파 예능 복귀

'전참시'서 42억 아치울마을 자택 공개

무대와 다른 솔직, 털털한 반전 매력

나나가 10년 만에 공중파 예능에 출연해 일상을 보여줬다./사진=MBC 방송 화면 캡처

나나가 10년 만에 공중파 예능에 출연해 일상을 보여줬다./사진=MBC 방송 화면 캡처

가수 겸 배우 나나가 10년 만에 공중파 예능에 출연해 흥미로운 일상을 보여줬다. 앞서 나나는 지난해 구리 아치울마을의 고급 빌라를 42억 원에 매입한 사실이 알려졌다. 현빈·손예진 부부, 한소희, 트와이스 모모도 이 마을의 빌라를 매입한 것으로 전해지며 이목을 끌었다.지난 21일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 나나의 취향이 고스란히 담긴 '나나 하우스'가 공개됐다. 감각적인 공간과 세련된 라이프스타일이 어우러지며 나나만의 분위기를 완성, 보는 이들의 감탄을 자아냈다.이날 방송에서 데일리 루틴부터 빈티지 숍 쇼핑, 최근 출연 중인 ENA 드라마 '클라이맥스' 제작발표회 현장까지 공개되며 나나의 다채로운 일상이 입체적으로 그려졌다. 꾸밈없는 모습 속에서도 자연스럽게 보여지는 센스와 여유는 물론 매니저와의 유쾌한 티키타카를 '찐 케미'를 발산하며 인간적인 매력까지 선보였다.10년 만의 예능 출연임에도 편안하고 자연스러운 모습으로 프로그램에 녹아들며 존재감을 발휘했다. 무대와 작품에서 보여준 강렬한 이미지와는 또 다른 반전 매력으로 보는 재미를 더했다.나나는 최근 ENA 월화 드라마 '클라이맥스'에서 은밀하게 움직이는 정보원 한정원 역으로 활약하며 존재감을 자랑하고 있다. 또한 지난해 9월 첫 솔로 앨범 'Seventh Heaven 16'을 발매하고 타이틀곡 'GOD'을 비롯해 'Daylight', '상처' 등 전곡 작업에 참여하며 솔로 아티스트로서의 역량을 입증했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr