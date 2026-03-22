'K팝스타' 우승자 박지민, 3년 공백 후 컴백

MBC '1등들'서 혹평 딛고 역대급 무대 예고

허성태, 백지영 등 심사위원단 눈물 쏟아내

박지민이 자신을 향한 편견과 혹평을 깨기 위해 독기를 단단히 품고 무대에 오른다./사진제공=SBS

박지민이 자신을 향한 편견과 혹평을 깨기 위해 독기를 단단히 품고 무대에 오른다./사진제공=SBS

'1등들' 박지민이 자신을 향한 편견과 혹평을 깨기 위해 독기를 단단히 품고 무대에 오른다. 앞서 그는 2012년 종영한 SBS '일요일이 좋다 - K팝스타 시즌1'에서 우승을 차지하며 독보적인 가창력으로 큰 사랑을 받았다. 이후 JYP엔터테인먼트가 기획한 2인조 그룹 15&으로 백예린과 함께 음악 활동을 펼쳤으며, 2019년 그룹 활동을 공식적으로 종료했다.22일 방송되는 MBC 오디션 끝장전 '1등들'에서는 갑상선 질환으로 인한 긴 공백기를 깨고 돌아온 박지민의 피, 땀, 눈물이 섞인 역대급 대반전 무대가 공개된다. 자신을 향한 엇갈린 시선과 뼈아픈 혹평마저 기폭제로 삼은 박지민이 어떤 무대로 승부수를 띄울지 시청자들의 궁금증이 최고조에 달하고 있다.이날 방송에서 박지민은 지난 무대 이후 쏟아졌던 대중들의 차가운 반응에 대한 솔직한 심정을 털어놓는다. 갑상선 질환 때문에 3년간 노래를 쉬어야 했던 그는 "'왜 저렇게 노래해?', '버거워 보인다', '예전 같지 않다'는 반응이 많아 기가 많이 죽었었다. 나 스스로도 아쉬웠다"라며 가슴앓이했던 사연을 고백해 안타까움을 자아낸다.박지민은 주저앉지 않았다. 그는 "가수는 무대로 증명해야 한다. 내가 원래 하던 걸 보여드리겠다"며 매일 2시간의 레슨과 10시간의 개인 연습을 강행하는 등 뼈를 깎는 고통을 감내하며 이번 라이벌 매치를 준비했다고 밝혀 모두를 놀라게 한다.이를 악물고 준비한 박지민의 무대가 베일을 벗자, 스튜디오는 곧바로 발칵 뒤집힌다. 바로 앞에서 이를 지켜보는 다른 1등들은 입을 다물지 못한 채 역대급 리액션을 쏟아내고, 현장은 순식간에 알 수 없는 충격과 탄성으로 술렁인다.무대를 직관하던 배우 허성태는 노래에 맞춰 리듬을 타다 돌연 눈물을 보이는 일명 '오열 댄스'를 선보여 시선을 강탈한다. 심사위원 백지영 역시 무대를 지켜보며 하염없이 눈시울을 붉히고, 이에 더해 노래를 듣던 허각마저도 눈물을 훔치는 모습이 포착돼 대체 무대에서 무슨 일이 벌어진 것인지 호기심을 한껏 끌어올린다.과연 지독한 혹평과 건강 악화를 딛고 일어선 박지민이 피눈물 나는 연습 끝에 선보인 무대의 정체는 무엇일지, 모두를 충격과 눈물에 빠뜨린 사연은 오늘(22일) 밤 9시 10분 방송되는 '1등들'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr