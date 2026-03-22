'런닝맨', 진품 찾기 레이스 속 멤버들 대혼돈

유재석-김종국, 주먹다짐 위기 아찔한 신경전

양세찬-지예은, 핑크빛 열애설 전격 폭로

지예은과 양세찬이 연말 시상식에서 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

'런닝맨'에서 단 하나의 진품을 찾기 위한 멤버들의 신경전과 날카로운 추리 현장이 공개된다./사진제공=SBS

오늘(22일) 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 단 하나의 진품을 찾기 위한 멤버들의 신경전과 날카로운 추리 현장이 공개된다.이날 미션에서 승리한 멤버에게는 진품을 판별할 수 있는 결정적인 힌트가 주어지며 추리 전개에 다시 한 번 불을 지필 예정이다. 주어진 단서들을 조합해 수사망을 좁혀 나가던 멤버들은 자신이 보유한 작품의 진위를 확인할 수 있는 기회를 얻게 되는데 진품을 차지하려는 자와 이를 지키려는 자의 숨 막히는 눈치 싸움이 긴장감을 더하는 가운데, 과연 진품은 누구의 손에 들어갈지 귀추가 주목된다.여느 때와 같이 반칙이 난무하는 상황 속에서 깐족거리던 유재석을 참다못한 김종국이 주먹다짐을 연상케 하는 섬뜩한 발언을 던진다. 하지만 원조 쌥쌥이 유재석은 기죽지 않고 "맞고 먹을게요"라며 천연덕스럽게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 견고했던 두 사람의 관계마저 위태롭게 만든 이 일촉즉발의 상황은 본 방송에 대한 궁금증을 자극한다.치열한 추리와 신경전 속에서 꺼질 듯 꺼지지 않는 또 하나의 불씨는 바로 양세찬(1986년생)과 지예은(1994년생)의 열애설이었다. 레이스 도중 양세찬이 지예은을 챙기는 모습을 보이자 멤버들은 "둘이 썸 타는 거야?"라며 짓궂게 몰아세웠다. 특히 "마지막 통화가 언제냐"라는 질문에 지예은이 "양세찬이 먼저 전화를 걸었다"라고 폭로하면서 현장을 순식간에 발칵 뒤집어놓았다는 후문이다.분노와 설렘이 공존하는 추리의 현장 '탐정 사무소 : 진품을 찾아라' 레이스는 22일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr