보아, SM과 25년 동행 마무리 예고

1인 기획사 '베이팔 엔터테인먼트' 설립

인스타그램 통해 편안한 근황 사진 공개

홀로서기를 하게 된 가수 보아의 모습. 사진 = 보아 인스타그램

가수 보아가 25년간 몸 담았던 SM엔터테인먼트와 결별 후 근황을 전해 눈길을 끈다.최근 보아는 자신의 인스타그램에 카메라 이모지와 함께 사진을 게시했다.공개된 보아의 사진은 여러 장면이 이어진 콜라주 형식으로 따뜻한 오렌지 톤 조명 아래에서 둥근 안경을 쓴 채 손바닥으로 얼굴을 받치고 있는 보아 모습이 중심을 이루며 부드럽게 빛나는 피부와 자연스럽게 올라간 입꼬리가 화면을 채운다.부드러운 질감의 밝은 색 상의를 입고 카메라에 가까이 얼굴을 기울인 컷에서는 광택이 도는 보아의 입술과 턱선이 강조되고 중간에는 흑백 톤으로 처리된 이미지가 끼어들어 같은 공간 안에서 다른 분위기를 만들며 한 손으로 브이 포즈를 한 장면이 겹쳐진다.이어지는 컷에서는 같은 자세를 유지한 채 살짝 다른 각도로 얼굴이 담기며 조명에 반사된 피부 결이 또렷하게 드러나고 전체적으로 따뜻한 색감과 필름 사진 같은 질감이 어우러져 편안하면서도 감각적인 무드를 완성한다.앞서 보아는 3일 1인 기획사 베이팔 엔터테인먼트를 설립하고 새출발을 알린 바 있다. 베이팔 엔터테인먼트의 사명에는 'Boa'(보아)와 'pal'(팔)의 의미를 담겼다. 이는 보아와 팬들이 함께 만들어가는 회사를 지향한다는 뜻으로, 아티스트와 팬이 가까이서 호흡할 수 있는 구조를 구축하겠다는 그의 의지가 엿보인다.한편 1986년생인 보아는 2000년 만 13세의 나이로 데뷔해 수많은 명곡을 발매하며 1세대 아이돌로 입지를 다졌다. 보아는 데뷔 이레 25년간 SM 엔터테인먼트에서 활동했으나 지난 1월 SM 엔터테인먼트가 "당사는 보아와 오랜 시간 깊이 있는 논의를 거쳐 2025년 12월 31일을 끝으로 25년 동행을 마무리하기로 합의했다"는 입장을 발표하며 홀로서기를 예고했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr