가수 환희, KBS '살림남' 새 멤버로 합류

10년간 소원했던 어머니와의 관계 첫 고백

합가 제안했지만 거절, 관계 개선 다짐

가수 환희가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

환희가 '살림남'에 합류했다./사진제공=KBS2

가수 환희가 '살림남'에 합류해 눈길을 끌었다.지난 21일 방송된 KBS 2TV '살림남'에는 데뷔 28년 차 가수이자 새로운 살림남 환희의 첫 번째 VCR이 공개됐다. 환희는 플라이 투 더 스카이(Fly To The Sky)에서 최근 자신만의 장르 '소울 트로트'로 제2의 전성기를 써 내려가고 있는 만큼 그의 일상에도 높은 관심이 쏠렸다. 제작진이 장장 3년을 공들여 섭외했다는 1982년생 미혼 환희는 "사생활을 드러낸다는 게 가장 걱정스러웠다"라며 긴 시간 고심했던 이유를 밝혔다. 특히 환희는 "'살림남'을 보면 가족과의 에피소드가 많은데, 저는 어머니와 대화를 별로 안 한다. 메시지를 보내면 답이 없을 때도 많고, 콘서트에 와서도 인사도 없이 가신다"라고 어머니와의 어색한 사이를 고백했다.제작진이 보여준 영상 속 어머니는 환희의 증언과는 많이 다른 모습이었다. 환희는 제작진과 수다를 떨며 훌라후프를 하는 어머니의 활발한 모습에 적잖은 충격을 받았다. 이야기 도중 환희 어머니는 "나는 제주도도 한 번 못 가봤다. 여권도 없다"라고 넋두리했고, 환희는 "뭘 하고 산 거야"라며 속상해했다. 이어 환희 어머니는 "내가 빚을 내서라도 아들들 해 줄 건 다 해줬다. 그러니까 사람 만나는 것도 싫고 모든 게 다 싫더라"라며 고단했던 인생을 요약했다. 또 "환희가 생활비를 대준다. 내가 매번 미안해하면 아들은 '난 엄마한테 쓰는 건 하나도 안 아까워'라고 한다"라며 환희에게 고마운 마음을 표현했다.영상을 본 환희는 "나에게 얘기하고 싶었던 걸 제작진에게 한풀이하듯이 털어놓은 것 같다. 지금 이 에너지로 만나러 가야 할 것 같은 느낌"이라며 당장 어머니에게 달려갔다. 환희는 어머니 집 현관에서 비밀번호 대신 벨을 누르는 모습으로 다시 한번 모자 사이의 간극을 가늠케 했고, 예상치 못한 아들의 방문에 깜짝 놀란 환희 어머니는 불편한 기색을 감추지 못했다.어머니와 마주 앉은 환희는 생각했던 이야기는 쉽게 꺼내지 못하고 "한 끼도 안 먹었다"라며 어색하게 말문을 열었다. 이어 냉장고를 열어보던 환희는 맥주와 소주를 발견하곤 "소맥 먹어?"라며 놀라워했고, 어머니는 "소맥을 먹어야 그래도 잠을 좀 자"라며 담담하지만 쓸쓸한 대답을 내놓았다. 환희는 "궁금하기는 했다. 어디 가시지도 않고 친구도 안 만나고 대체 무슨 낙으로 사실까 하는 생각을 항상 했었는데 혼자 술을 드신다는 건 이번에 저도 처음 알게 된 사실이다"라며 씁쓸해했다.정성 가득한 집밥을 차린 환희 어머니는 아들과 겸상을 피하는 모습을 보였고, 환희는 "최근 10년 안에 밥을 같이 먹은 적이 없는 것 같다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 환희 어머니는 "같이 먹기 좀 그렇다. 이젠 내가 나이가 들어서 뜨거운 거 들어가면 콧물도 나오고, 밥풀도 묻히고 먹고. 그럼 나 자신이 좀 추해지는 것 같아서 그게 싫다"라고 속마음을 전했다.한 번 시작된 모자의 대화는 끊이지 않고 계속됐다. 환희는 어머니가 여행을 다니지 않는 이유를 물었고, 어머니는 "너무 가난하니까 여행은 생각지도 않았다"라고 일축했다. 영상 말미에 환희는 "내가 여기로 들어올 테니 그동안 못 했던 걸 하고 살자"라고 조심스럽게 합가를 제안했고, 어머니는 "마음은 잘 알겠는데 그건 안 돼. 가장 노릇 하는 것도 가슴 아픈데 널 더 괴롭히고 싶진 않다"라며 단호히 거절했다. 환희는 "저는 무조건 노력은 할 거다. 하루빨리 어머니하고 뭔가를 좀 해봐야 할 거 같다"라고 효자로서의 변신을 예고했다.이번 '살림남'은 깊은 유대감으로 한층 더 친밀해진 박서진 남매, 백지영의 에피소드로 훈훈함을 선사했고, 어머니와 가까워지기 위해 첫걸음을 뗀 환희의 진솔한 이야기로 긴 여운을 남겼다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr