'놀면 뭐하니?' 멤버들, 양상국의 고향 김해 방문

'쩐의 전쟁' 게임 중 벌어진 치열한 눈치 싸움

유재석, 동료 배신으로 18만 원 독박 계산

유재석이 공식 행사장에서 마이크를 잡고 말을 하고 있다../사진=텐아시아DB

유재석이 동료들에게 배신당하고 밥값을 독박 계산했다./사진=MBC 방송 화면 캡처

유재석이 동료들에게 배신당하고 밥값을 독박 계산했다./사진=MBC 방송 화면 캡처

유재석이 동료들에게 배신당하고 밥값을 독박 계산했다.지난 21일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'는 유재석, 하하, 허경환, 주우재, 양상국이 함께하는 '촌놈들의 전성시대-쩐의 전쟁2 in 김해' 편으로 꾸며졌다. 양상국의 고향 경상남도 김해를 찾은 다섯 남자는 의심과 배신이 난무하는 '쩐의 전쟁'을 펼치며 또 한 번 빅 웃음을 선사했다.이날 방송의 수도권 가구 시청률은 4.8%를 기록하며 동시간대 1위를 차지했다. 미디어 소비 환경 변화를 반영한 채널 경쟁력 핵심 지표 2054 시청률은 2.9%를 기록하며, 동시간대 및 토요일 예능 1위 행진을 이어갔다. 최고의 1분은 경상도식 '선 고기, 후 공깃밥'으로 인해 밥 주문이 막혔던 유재석과 하하가 드디어 밥과 고기를 함께 먹는 장면으로, 분당 최고 시청률이 6.6%까지 치솟았다. (닐슨코리아 수도권 기준)양상국은 서울에서는 대접받지 못했지만, 자기 고향 김해에서는 '한턱'을 쏜다며 화끈하게 주문으로 환호받았다. '찰스 왕세자(현재 국왕)'를 닮았다는 댓글도 언급되며 웃음을 자아냈다. 양상국은 "내가 영국 귀족 얼굴이다"라고 으스댔다. 또 지난 방송 뜨거운 반응을 얻은 것에 대해 "'놀면 뭐하니?' 출연 후 인생이 달라졌다"라면서 사람들이 유재석과 같은 급(?)으로 본다며 너스레를 떨었다.양상국이 준비한 김해 로컬 첫 코스는 김수로왕릉이었다. 주우재는 가는 길에 에스프레소 바를 들리자고 했고, 양상국은 "네가 죽어서 무덤에 있는데, 사람들이 커피 들고 오면 '좋나 나쁘나'?"라고 말했다. 발음에 대한 모함에 양상국은 당황했다. 이에 유재석은 "상국아 너 기세 좋은데 이러다 훅 간다?"라며 몰아가며, 방송 선배로서 논란 없는 발음을 선보였다.다음 코스인 놀이공원에서도 양상국이 입장료, 간식비, 놀이기구 이용권을 내며 대접을 이어갔다. 멤버들은 양상국이 산다고 하니 뭐라도 얻어먹고자 추로스, 커피를 당당히 요구했고, 김해에서도 눈 뜨고 코 베인 양상국은 "괜히 쏜다고 했나"라며 후회했다.양상국의 진짜 고향 동네 진영읍으로 향했고, '진영 왕세자' 양상국은 주민들에게 "국이 왔습니다"라고 인사를 하며 기세등등 발걸음을 옮겼다. 주우재는 진영 읍내 한정 유명 인사인 양상국을 보고 "이 동네에서만 '유재석이다'라는 말보다 '상국이 상국이'가 먼저 나온다"라고 놀라워했다. 진영 곳곳에 걸린 양상국 환영 플래카드를 본 멤버들은 "저거를 보고 인사하신 거네"라고 반응해 웃음을 자아냈다.마지막 코스 양상국이 어릴 때 자주 갔던 소갈비 집에 방문했다. "여기선 돈 얘기하지 말자"고 약속한 다섯 남자의 의리는 계산 타임이 오자 깨져버렸다. 하하는 "여기서 형님이 안 쏘면 사람이 아니다"라고 유재석을 몰아갔고, 유재석은 "사람이 아니다!"라고 자존심도 버린 채 방어했다. 화장실 가는 것도 치열한 눈치 싸움이 벌어졌다. 하하가 화장실에 간 사이, 유재석은 탈주를 시도하다가 하하가 뿌린 물벼락에 맞았다. 알고 보니 하하가 위장 물소리를 내서 함정을 팠던 것.티격태격하던 다섯 남자는 결국 운명의 마지막 내기를 진행했고, 하하가 당첨됐다. 그러나 촬영이 끝난 줄 알고 화장실을 갔다가 돌아온 유재석에게 계산서가 전달됐다. 주우재의 주도로 계산 취소하고 모두가 도망친 것. 동료들에게 속수무책으로 배신을 당한 유재석이 밥값 18만 원을 독박 결제했다. "진영의 지역 경제를 위해서 국민 MC가 한번 결제도 해야지", "끝날 때까지 끝난 게 아니야. 재석이 형 잘 먹었어!"라며 냅다 도망치는 하하, 허경환, 주우재, 양상국의 모습과 함께, 물벼락도 맞고 배신도 당하고 독박 계산까지 한 유재석의 엔딩이 웃음을 남겼다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr