백지영 부부, 유튜브서 중식당 먹방 공개

다이어트 중인 남편과 메뉴 9개 주문

결혼 생활·연애 시절 솔직한 이야기 나눠

가수 백지영이 남편 정석원을 향한 사랑을 표현했다./ 사진=백지영 유튜브

가수 백지영이 남편 정석원을 향한 사랑을 표현했다./ 사진=백지영 유튜브

가수 백지영이 남편 정석원을 향한 사랑을 표현했다./ 사진=백지영 유튜브

가수 백지영이 남편 정석원을 향한 사랑을 표현했다./ 사진=백지영 유튜브

가수 백지영이 남편 정석원을 향한 사랑을 표현했다./ 사진=백지영 유튜브

가수 백지영이 남편 정석원을 향한 사랑을 표현했다./ 사진=백지영 유튜브

가수 백지영이 남편 정석원을 향한 사랑을 표현했다./ 사진=백지영 유튜브

가수 백지영이 남편 정석원을 향한 사랑을 표현했다./ 사진=백지영 유튜브

가수 백지영이 남편 정석원을 향한 사랑을 표현했다./ 사진=백지영 유튜브

가수 백지영이 남편 정석원을 향한 사랑을 표현했다.21일 유튜브 채널 '백지영'에는 '메뉴 9개는 시켜야 직성이 풀리는 백지영의 눈 돌아가는 중식 단골집'이라는 제목의 영상이 공개됐다.이날 백지영은 과거 방문했던 단골 중식당을 다시 찾았다. 그는 "남편과 꼭 같이 오고 싶었던 곳"이라며 설렘을 드러냈고, 도착하자마자 다양한 메뉴를 연이어 주문하며 특유의 '풀코스 먹방'을 예고했다.정석원은 촬영을 앞두고 다이어트 중이었다. 백지영은 "지금 남편이 다이어트 3일 차라 기분이 안 좋다. 원래 일반식 안 먹는다"고 설명했다. 정석원은 "91~92kg에서 87kg까지 뺐는데 81kg까지 더 빼야 한다"며 부담을 털어놨다.그럼에도 백지영의 설득은 강했다. "이건 꼭 먹어야 한다"며 남편을 끌어들였고, 결국 식탁에는 7개를 넘어 9개에 가까운 메뉴가 차려졌다. 그는 "이걸 먹으려면 저게 아쉽고, 같이 먹어야 궁합이 맞는다"며 끊임없이 추가 주문을 이어갔다.식사 중 정석원은 연애 시절을 떠올리며 "예전엔 촬영 때문에 2~3일 밤 새도, 아내를 30분이라도 보고 싶어서 새벽에 얼굴 보러 갔다"고 밝혔다. 백지영은 "지금은 오히려 '왜 왔어'라고 할 것 같다"면서 현실적인 변화를 드러냈다.두 사람은 음식 취향과 결혼 생활에 대해서도 솔직하게 대화를 이어갔다. 백지영은 "서로 좋아하는 음식이 맞을 때 제일 좋다"고 했고, 정석원은 "내가 해준 음식이 맛이 없으면 미안해할 것 같다"며 현실적인 반응을 보였다.정석원이 "지금 기억을 가진 채 20대로 돌아간다면?"이라는 질문을 던지자, 백지영은 "다시 가수도 하고, 남편도 다시 만나겠다. 더 일찍 만나고 싶다"고 답했다. 로맨틱한 분위기 중 정석원은 "나 그때 초4였다"고 밝혀 배꼽을 쥐게 했다.한편 백지영은 9살 연하 배우 정석원과 2013년 6월 결혼해 슬하에 딸 정하임 양을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr