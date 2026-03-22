30년 무논란 비결은 돈이 없었기 때문

주변인들 때문에 생긴 억울한 이미지 토로

현재는 소박한 삶의 가치관에 만족

가수 천명훈이 잘못한 것 없이 '자숙의 아이콘'이 된 억울함을 토로했다. / 사진=유튜브 '차오룸'

가수 천명훈이 잘못한 것 없이 '자숙의 아이콘'이 된 억울함을 토로했다. / 사진=유튜브 '차오룸'

가수 천명훈이 잘못한 것 없이 '자숙의 아이콘'이 된 억울함을 토로했다. / 사진=유튜브 '차오룸'

가수 천명훈이 잘못한 것 없이 '자숙의 아이콘'이 된 억울함을 토로했다.최근 차오루의 유튜브 채널에는 '자숙 중인(?) 천명훈 오빠 근황! 30년 활동에 논란 한번 없었던 의외의 비결은..'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 천명훈은 오랜만에 근황을 전했다. 그는 “요즘은 그냥 집에 있다. 방송 시즌이 끝나서 쉬고 있고, 게임도 하고 명상도 하고 자숙도 한다”고 말했다. 이어 '자숙'에 대해 “나쁜 의미가 아니라 자기반성, 스스로를 숙성시키는 의미”라고 설명했다.온라인에서는 그를 두고 ‘논란의 아이콘’처럼 보는 시선이 존재한다. 이에 대해 천명훈은 “억울하다. 갑자기 생각하니까 열받는다"면서 "제가 친했던 주변 분들이 다 그런 일들을 겪으면서 오해가 생긴 것 같다. 사람들이 보통 한뭉탱이로 보지 않나”라고 토로했다.그러면서 “누구를 만나기가 무서울 때도 있다”며 웃픈 현실을 전했다. 천명훈의 과거 논란이 있었던 룰라 신정환, 고영욱, NRG 이성진 등과 친분이 있다.실제로 30년 가까이 논란 없이 연예계 생활을 이어왔던 천명훈은 자신이 논란 없이 지낼 수 있었던 이유에 대해 “관리를 당했다고 보면 된다. 쉽게 말하면 돈이 없으면 된다”고 말했다.천명훈은 “일은 많이 했는데 사기 아닌 사기를 당하기도 했고, 돈을 빌려주고 못 받거나 떼인 적도 있다. 회사에서 가스라이팅 당해서 위약금 같은 것도 있었다”고 털어놨다.그는 “그래서 돈이 없었기 때문에 도박을 할 수가 없었다”며 “나는 원래 도박 스타일도 아니다. 남의 돈을 따는 게 싫고, 심장이 쿵쾅거려서 못 한다”고 강조했다. 이어 “욕심을 부리고 싶어도 부릴 수 없는 상황이었고, 그렇게 스스로를 내려놓게 되면서 논란이 없었던 것 같다”고 덧붙였다.또한 그는 현재 삶에 대한 생각도 전했다. “행복은 많이 가져서가 아니라 만족에서 온다”며 “된장찌개 먹을 돈이 있으면 그게 행복”이라고 말했다. 이어 “돈을 많이 벌어도 죽을 때 가져갈 수 없다”며 소박한 가치관을 드러냈다.한편 천명훈은 1996년 하모하모로 데뷔한 뒤 1997년 그룹 NRG로 재데뷔하며 큰 인기를 얻었다. 이후 다양한 예능과 방송을 통해 활동을 이어오고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr