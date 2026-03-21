백지영, 유튜브서 과거 2번의 사업 실패담 고백

쿨 유리와 동업, "돈 잃고 친구는 지켰다" 밝혀

동업의 어려움 조언, "친구와는 더 조심해야"

가수 백지영이 남편 정석원에게 과거 사업 경험을 솔직하게 털어놨다./ 사진=백지영 유튜브

가수 백지영이 남편 정석원에게 과거 사업 경험을 솔직하게 털어놨다./ 사진=백지영 유튜브

가수 백지영이 남편 정석원에게 과거 사업 경험을 솔직하게 털어놨다./ 사진=백지영 유튜브

가수 백지영이 남편 정석원에게 과거 사업 경험을 솔직하게 털어놨다./ 사진=백지영 유튜브

가수 백지영이 남편 정석원에게 과거 사업 경험을 솔직하게 털어놨다./ 사진=백지영 유튜브

가수 백지영이 남편 정석원에게 과거 사업 경험을 솔직하게 털어놨다./ 사진=백지영 유튜브

가수 백지영이 남편 정석원에게 과거 사업 경험을 솔직하게 털어놨다./ 사진=백지영 유튜브

가수 백지영이 과거 사업 경험을 솔직하게 털어놨다.21일 백지영 유튜브 채널에는 '메뉴 9개는 시켜야 직성이 풀리는 백지영의 눈 돌아가는 중식 단골집'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백지영은 과거 사업에 대해 언급했다. 식사 중 제작진이 "20대에 친구들과 동업 제안을 받으면 하겠냐"고 묻자 정석원은 단호하게 고개를 저으며 "안 한다. 친구랑은 사업하지 말라는 말을 몸으로 배웠다"고 말했다.과거 절친 쿨 유리와 쇼핑몰을 운영했던 백지영은 "나도 그렇고 이 사람도 그렇고 친구를 안 잃었다. 대신 돈을 잃었다"고 솔직하게 털어놨다. 이어 "보통은 돈 때문에 친구를 잃지 않냐. 우리는 반대로 선택한 것"이라고 덧붙였다.백지영은 15년 전 지인과 함께 애견카페를 운영했던 경험을 언급하며 동업의 현실을 구체적으로 전했다. 그는 "애견카페를 같이 했는데, 나는 일이 많아서 상대가 대부분 운영을 맡았다. 메뉴도 같이 고민하고 아이디어도 나누면서 시작했지만, 결국 상황이 바뀌었다"고 설명했다.이어 "동업자가 개인 사정으로 미국에 가게 되면서 사업을 정리하게 됐다"고 밝혔다. 백지영은 "애견카페라는 게 날씨, 시즌, 학기 같은 외부 변수에 영향을 많이 받는다. 추우면 안 나오고, 더우면 안 나오고, 방학이면 또 다르고, 학기 중이면 엄마들이 안 나온다"며 현실적인 어려움을 구체적을 이야기했다.'관계'를 강조한 백지영은 "사업을 하다 보면 결국 돈 문제로 갈등이 생기기 쉽다. 그래서 친구랑은 더 조심해야 한다"고 조언했다. 정석원 역시 "가만히 있으면 중간이라도 간다. 괜히 뭘 같이 했다가 관계가 틀어질 수 있다"고 덧붙였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr