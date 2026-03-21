권상우·손태영, 370억 미국 대저택 방문

유튜브 통해 대저택 내부 모습 공개해 화제

수영장 2개, 사우나 등 초호화 시설에 감탄

손태영, 권상우 부부가 370억 원대 초호화 대저택을 둘러보며 감탄을 쏟아냈다. / 사진=손태영 유튜브

손태영, 권상우 부부가 370억 원대 초호화 대저택을 둘러보며 감탄을 쏟아냈다. / 사진=손태영 유튜브

손태영, 권상우 부부가 370억 원대 초호화 대저택을 둘러보며 감탄을 쏟아냈다. / 사진=손태영 유튜브

손태영, 권상우 부부가 370억 원대 초호화 대저택을 둘러보며 감탄을 쏟아냈다. / 사진=손태영 유튜브

손태영, 권상우 부부가 370억 원대 초호화 대저택을 둘러보며 감탄을 쏟아냈다. / 사진=손태영 유튜브

손태영, 권상우 부부가 370억 원대 초호화 대저택을 둘러보며 감탄을 쏟아냈다. / 사진=손태영 유튜브

손태영, 권상우 부부가 370억 원대 초호화 대저택을 둘러보며 감탄을 쏟아냈다. / 사진=손태영 유튜브

배우 권상우-손태영 부부가 370억 원대 초호화 대저택에서 감탄했다.21일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '수영장 2개 있는 370억짜리 미국 재벌 대저택 보러간 손태영♥권상우'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손태영은 "오늘은 부동산 집 구경을 하러 간다"며 "당장 이사를 계획한 건 아니지만 예쁜 집이 있다고 해서 예약하고 보러 간다"고 밝혔다. 이어 "요즘은 매물이 귀해서 하나 나오면 금방 나간다. 집주인에게 직접 레터를 써서 '이 집을 나에게 팔아달라'고 하는 경우도 있다"고 설명했다.손태영-권상우 부부가 찾은 곳은 하이엔드 패션 브랜드 창업자 엘리 타하리 가족이 거주하는 대저택으로, 대지 약 2400평 규모에 3층으로 구성된 369억 원대 초호화 매물이었다. 외관부터 동화 속 장면을 떠올리게 하는 비주얼에 권상우는 "헨젤과 그레텔에 나오는 집 같다"며 감탄했다.집 내부는 대리석 바닥과 크리스털 샹들리에, 수작업 인테리어로 꾸며져 있었고 공간마다 다른 콘셉트가 적용됐다. 손태영은 "집을 하나하나 공들여 지은 게 보인다. 구경만 해도 눈이 호강한다"고 말했다.특히 실내와 야외를 포함해 수영장만 두 개가 마련돼 눈길을 끌었다. 권상우는 "이 정도면 집을 안 나가겠다"고 놀라워했고, 손태영 역시 "예술 작품 같다"고 표현했다.지하 사우나와 엘리베이터 등 편의시설도 갖춰진 가운데, 끝없이 이어지는 공간에 손태영은 "누가 들어와서 살고 있어도 모를 정도"라며 웃었다.2층 침실과 드레스룸을 둘러본 권상우는 "영화 '대부'에 나오는 집 같다"면서 "이 정도면 아들이 여자친구를 몰래 데리고 와도 모를 것 같다"고 농담을 던졌다.약 한 시간의 임장을 마친 두 사람은 "집이 아니라 하나의 예술 작품 같다"고 입을 모았다. 권상우는 "좋은 호텔 들어갈 때처럼 향기가 나서 기분이 좋아진다. 밤에 불 켜고 와인 마시면 좋겠다"고 했고, 손태영은 "이렇게 예쁜 집은 구경만 해도 만족스럽다"고 전했다.한편 손태영과 권상우는 2008년 결혼해 1남 1녀를 두고 있으며, 현재 미국 뉴저지에서 생활 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr