영케이, '놀토' 첫 벌칙으로 민머리 분장

의외의 만족감 드러내며 현장 폭소 유발

최예나, 이채연, 채령 게스트로 출연해 활약

'채자매' 이채연, 채령이 신경전을 펼쳤다./ 사진=tvN '놀라운 토요일'

'채자매' 이채연, 채령이 신경전을 펼쳤다./ 사진=tvN '놀라운 토요일'

'채자매' 이채연, 채령이 신경전을 펼쳤다./ 사진=tvN '놀라운 토요일'

'채자매' 이채연, 채령이 신경전을 펼쳤다./ 사진=tvN '놀라운 토요일'

'채자매' 이채연, 채령이 신경전을 펼쳤다./ 사진=tvN '놀라운 토요일'

'채자매' 이채연, 채령이 신경전을 펼쳤다./ 사진=tvN '놀라운 토요일'

'채자매' 이채연, 채령이 신경전을 펼쳤다./ 사진=tvN '놀라운 토요일'

'놀라운 토요일' 채자매 이채연, 채령이 신경전을 펼쳤다.21일 방송된 tvN '놀라운 토요일'은 '모여라 댄스 동아리' 특집으로, 가수 최예나와 '채자매' 이채연, 채령이 출연했다.이날 영케이는 지난 방송에서 피오와의 대결에서 패하며 민머리 분장 벌칙을 수행했다. 고정 합류 이후 첫 벌칙이었다. 분장을 본 출연진들은 폭소를 터뜨렸고, 특히 피오는 만족감을 드러내며 현장을 웃음바다로 만들었다.붐이 "잘 어울린다. 두상이 진짜 예쁘다. 모자 안 써도 예쁘다. 이제 진정한 '놀토' 가족이 된 것"이라고 극찬하자, 영케이는 "싹 밀어서 시원하다. 전에는 앞머리가 거슬렸는데 없으니까 좋다"며 의외의 만족감을 드러냈다.김동현이 "또 내기할 거냐"고 묻자, 영케이는 "다시는 지나 봐라"라며 엄청난 승부욕을 드러냈다. 피오는 "빡빡 밀어놓고 어디서 간지를 잡냐"며 놀려 폭소를 유발했다.게스트 최예나, 이채연, 채령이 등장했다. 붐이 "좋은 소식이 있다더라"고 운을 떼자, 최예나는 '캐치 캐치' 신곡 컴백 소식을 전했고, 채령은 있지 월드 투어를 설명헀다. 최예나가 신곡을 선보이려 하자, 붐은 "퍼포먼스 유료화"라며 단호한 태도를 보였다.'놀토' 최초로 자매가 출연한 이채연과 채령은 팽팽한 신경전을 펼쳤다. 이채연은 먼저 "동생이 '놀토'에서 항상 잘하니까 엄마가 지지 말라고 했다"며 "오늘도 채령이 활약할 것 같지만 제가 있는 이상 쉽지 않을 것"이라고 자신감을 드러냈다.이채연은 "어릴 때부터 힘은 채령이 더 좋았지만, 춤은 제가 더 잘 췄다"면서 자신감을 드러냈지만, 채령은 "놀토'는 춤 실력만으로 되는 게 아니다. 기세와 스타성이 중요하다"면서 "오늘도 한탕 치고 가겠다"고 선언했다.이에 붐은 "언니는 스타성이 전혀 없다는 거냐"고 꼬집어 웃음을 자아냈고, 넉살은 "역시 집안싸움이 제일 재밌다"며 분위기를 끌어올렸다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr