충주시 등 4개 지역 공무원 '아는 형님' 출연

'충주맨' 퇴사 후 구독자 22만 명 감소 고백

'추노' 패러디로 하락세 멈추고 반등 성공

충주맨 퇴사 후 후임 공무원 최지호가 부담감을 고백했다. / 사진=JTBC '아는형님'

충주맨 퇴사 후 후임 공무원 최지호가 부담감을 고백했다. / 사진=JTBC '아는형님'

충주맨 퇴사 후 후임 공무원 최지호가 부담감을 고백했다. / 사진=JTBC '아는형님'

충주맨 퇴사 후 후임 공무원 최지호가 부담감을 고백했다. / 사진=JTBC '아는형님'

충주맨 퇴사 후 후임 공무원 최지호가 부담감을 고백했다. / 사진=JTBC '아는형님'

충주맨 퇴사 후 후임 공무원 최지호가 부담감을 고백했다. / 사진=JTBC '아는형님'

충주맨 퇴사 후 후임 공무원 최지호가 부담감을 고백했다. / 사진=JTBC '아는형님'

충주맨 퇴사 후 후임 공무원 최지호가 부담감을 고백했다. / 사진=JTBC '아는형님'

충주맨 퇴사 후 후임 공무원 최지호가 부담감을 고백했다. / 사진=JTBC '아는형님'

'아는 형님' 충주맨 후임이 고충을 솔직하게 털어놨다.21일 방송된 JTBC '아는 형님'은 '지역 홍보 공무원' 특집으로 양주 정겨운, 울산 남구 이소희, 군산 박지수, 충주 최지호 주무관이 출연했다.이날 강호동은 4인 공무원 정체에 대해 "유튜버냐 공무원이냐"고 질문했다. 이소희는 "유튜브에 출연하고 있지만 나랏밥 먹는 공무원"이라고 밝혔다.지역 홍보 담당자인 4인은 "'제2의 충주맨'이 목표"라고 밝혔다. 박지수는 "충주맨은 신과 같은 존재"라고 표현했고, 충주맨 후임인 최지호는 "난 왕관을 물려받았는데, 왕관이 너무 무거워서 곧 목이 부러질 것 같다"며 부담감을 솔직하게 털어놨다.실제로 전 '충주맨' 김선태 퇴사 이후 약 22만 명 구독자 이탈 러시가 일어났다. 최지호는 "조금 빠진 게 아니라 충주시민만큼 빠져나갔다"면서 같이 일궈온 채널이 무너지는 걸 지켜볼 수 없더라. 벼랑 끝에 몰린 느낌이었다"고 당시 심경을 전했다.이를 계기로 탄생한 콘텐츠가 바로 '추노' 패러디였다. 최지호는 "알고리즘에 '추노'가 떴는데, 내 상황 같더라. 혼자 분장하고 찍었다. 그때는 좀 울컥했는데, 반응이 좋아서 다행이었다. 영상 올리고 하락세가 멈췄다. 현재는 78만 명으로 조금 올랐다"고 밝혔다.김선태가 퇴사 후 개설한 유튜브 채널은 3일 만에 100만 명을 돌파했다. 최지호는 "선태야, 나의 선태야"라고 댓글을 남겼다. 이에 대해 그는 "이제 팀장도 아니라서 뭐라고 불러야 할지 모르겠더라. 김선태 아저씨라고 해야 하나"라고 말해 출연진들을 폭소케 했다.'제2의 충주맨'을 노리는 양주시 정겨운은 "충주맨의 퇴사가 '달콤씁쓸했다. 지호에게 미안하지만 내가 왕위 계승을 노리겠다"면서도 "이후 구독자는 5천 명 정도 조금 늘더라"고 고백했다.공무원 4인은 김선태에게 한 마디씩 전했다. 박지수는 "좋아? 혼자 면직하니까 좋아? 대박 나니까 좋아?"라며 부러움을 내비쳤고, 이소희는 "왜 그렇게까지 공무원 유튜브를 키웠을까"라고 토로했다.이어 정겨운은 "밖은 따뜻하신가요? 구독자 수 오르는 걸 보니 부럽더라"고 말했고, 최지호는 "왜 제 결혼 책임 안 지고 갔냐"고 원망해 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr