송해나, 유튜브서 전 남친 외도 고백

"내 친구와 더 열정적으로 하더라"

채널A '신랑수업2' 새 MC로 합류

이미지 크게보기 송해나가 제작발표회에서 마이크를 잡고 멘트를 하고 있다 / 사진 = 텐아시아DB

이미지 크게보기 송해나가 전 남친 외도 목격한 일화와 연애관을 밝혔다 / 사진 = 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'

이미지 크게보기 송해나가 전 남친 외도 목격한 일화와 연애관을 밝혔다 / 사진 = 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'

모델 송해나가 연애 경험을 털어놓았다.최근 ‘노빠꾸 탁재훈’ 채널에는 송해나가 이승철과 함께 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나누는 모습이 담겼다. ‘나는 솔로’, ‘신랑수업’ 등에서 연애 프로그램 패널로 활약해온 그는 이날 자신의 실제 연애사에 대해 언급했다.이날 송해나는 “나쁜 남자들만 만난다는 소문이 사실이냐”는 질문에 “그렇다”고 인정하며, 한 가지 경험을 꺼냈다.과거 전 남자친구와 관련된 일이었다.그는 당시 상황을 떠올리며 전 남자친구가 자신의 친구와 입을 맞추는 장면을 마주했던 일을 전했다.“나와 할 때보다 더 열정적으로 하더라.”송해나는 이어 상대방이 “술에 취해 기억이 나지 않는다”는 말을 했다고 덧붙였다. 그는 “그런 경험들이 반복되다 보니 상대방이 나를 존중하지 않는다는 느낌을 받았다”며 비슷한 일이 이어졌던 당시를 떠올렸다.이후 대화는 자연스럽게 연애관으로 이어졌다. 송해나는 위생적인 부분을 중요하게 생각한다며 자신의 기준을 밝혔다. 그는 "상대방이 체모 관리를 깔끔하게 했으면 좋겠다”고 자신만의 기준을 얘기했다.송해나는 “왁싱을 하면 삶이 깨끗해지고 걸음걸이까지 가벼워지는 기분이다.” 또한 나이에 대해서는 “중요하지 않다”고 말하며 “정신연령이 맞는 것이 더 중요하다”고 덧붙였다. 그는 실제로 연하와의 연애 경험도 있다고 전해 눈길을 끌었다.한편 송해나는 이승철, 탁재훈과 함께 채널A ‘신랑수업2’ MC로 합류할 예정이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr