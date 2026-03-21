이미지 크게보기 28기 '돌싱특집' 영식과 현숙이 7개월 열애중인 사실을 공개했다 / 사진 = 유튜브 채널 '댄식이'

이미지 크게보기 28기 '돌싱특집' 영식과 현숙이 7개월 열애중인 사실을 공개했다 / 사진 = 유튜브 채널 '댄식이'

이미지 크게보기 28기 '돌싱특집' 영식과 현숙이 공개 열애 발표를 미룬 이유를 밝혔다 / 사진 = 유튜브 채널 '댄식이'

‘나는 솔로’ 28기 돌싱 특집 출연자 영식과 현숙이 실제 연인 관계임을 밝혔다.두 사람은 현재 약 7개월째 만남을 이어오고 있다고 말했다.21일 28기 영식은 ‘댄식이’ 채널을 통해 ‘나는솔로 28기 영식 집에 온 손님 현숙과 과연 무슨 사이?’라는 제목의 영상을 공개했다.현숙과 만나온 시간이 꽤 됐지만 조심스러웠다”고 말문을 열었다. 특히 자녀가 있는 상황에서 관계를 공개하는 문제는 쉽게 결정할 수 없었다고 설명했다.영식은 “사이가 멀어졌다가 다시 가까워지고, 또 멀어지는 시간이 있었다”며 “위태로운 순간들이 있었다”고 털어놨다. 공개를 고민하다가도 멈추는 일이 반복되면서 자연스럽게 시간이 길어졌다는 것이다.광주와 인천을 오가는 롱디-장거리 상황도 영향을 줬다고. 물리적인 거리뿐 아니라, 각자의 생활과 아이들을 고려해야 하는 현실적인 조건들이 겹치면서 관계가 끊기지 않도록 유지하는 것 자체가 쉽지 않았던 시기였다.두 사람이 관계를 외부에 알리지 않았던 이유는 분명했다. 영식은 “방송을 위한 만남이었으면 빨리 말해서 화제가 되고 했을 거다. 하지만 진지하게 애들도 생각하고 여러모로 생각이 많았다”며 화제가 되는 것보다 아이들이 우선시 되어야 한다고 생각했다”고 강조했다.“그래서 조용히 만났다”고 말했다. 공개 자체보다, 자녀들에 미칠 영향을 먼저 고려했다는 설명이다. 현숙 역시 “서로 확신이 필요했기 때문에 그런 시간도 필요했다”고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr