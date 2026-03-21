'대한민국에서 건물주 되는 법' 하정우와 심은경이 대치한다. / 사진제공=tvN '대한민국에서 건물주 되는 법'

'대한민국에서 건물주 되는 법' 심은경이 말간 얼굴로 하정우를 바라본다. / 사진제공=tvN '대한민국에서 건물주 되는 법'

'대한민국에서 건물주 되는 법' 하정우가 심은경을 찾아간다. / 사진제공=tvN '대한민국에서 건물주 되는 법'

‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 심은경이 하정우를 향해 의미심장한 표정을 짓는다. 그 속내는 무엇일까.21일 방송되는 tvN 토일드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’(이하 ‘건물주’) 3회에서는 기수종(하정우 분)이 리얼캐피탈 실무자 요나(심은경 분)의 계획을 어그러뜨리는 모습이 그려지며 긴장감을 자아낸다.지난 1, 2회에서는 세정로 재개발 사업을 추진 중인 리얼캐피탈이 기수종을 압박하는 모습이 그려졌다. 기수종은 채무를 이행하지 않을 경우 세윤빌딩이 경매에 넘어간다는 통보에 발등에 불이 붙었다. 이 과정에서 리얼캐피탈을 조사하던 처남 김균(김남길 분)이 의문의 교통사고를 당했고, 그 배후에 요나가 있음을 알게 되면서, 둘의 악연이 시작됐다.그 가운데 공개된 3회 장면 속에는 요나를 다시 찾아간 기수종의 모습이 담겨 있다. 기수종은 아침부터 커다란 등산 가방을 메고 나타나 요나의 앞에 비장하게 선다. 그러나 요나는 기수종을 무시하는 듯한 태도로 그의 오기와 분노를 자극한다. 만났다 하면 기묘한 분위기로 시선을 집중시키는 두 사람의 대치가 궁금증을 끌어올린다.막 씻고 나온 듯한 요나의 말간 얼굴은 천진하면서도 섬뜩한 그녀의 캐릭터 특징을 더욱 극대화하며 시선을 끈다. 본사로부터 재개발 사업 추진에 대한 압박을 받고 있는 요나는 걸림돌인 기수종을 어떻게 처리할지, 의미심장한 표정으로 그를 응시하고 있어 긴장감을 자아낸다.특히 상사 모건(미야비 분)으로부터 ‘수단과 방법을 가리지 않되, 합법적으로’ 일을 진행하라는 질책을 받았던 만큼, 요나가 기수종의 세윤빌딩을 차지하기 위해 어떤 묘수를 꺼내들지 궁금증을 더욱 증폭시킨다.‘대한민국에서 건물주 되는 법’ 3회는 21일 밤 9시 10분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr