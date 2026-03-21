개그우먼 신기루가 모친상을 치렀다. / 사진=신기루 SNS

개그우먼 신기루가 모친상을 치렀다. / 사진=신기루 SNS

개그우먼 신기루가 모친상을 치른 심경을 고백하며, 애도해준 이들에게 감사 인사를 전했다.신기루는 21일 자신의 인스타그램에 "하루 아침에 엄마 없는 아이가 된 현정이"라고 시작하는 글을 올렸다.신기루는 "어릴 때 병원에서 주사 맞기 싫다고 떼쓰면 주사 잘 맞고 오면 준다고 내가 좋아하던 바나나우유랑 과자 손에 쥐고 나 기다리고 있던 엄마. 바나나우유 손에 꼭 쥐고 엄마 화장 기다리는 어른 현정이. 엄마가 이렇게 빨리 갈 줄 몰랐어서 엄마한테 내가 하고 싶은 말도 못하고 엄마가 나한테 하고 싶은 말도 못 들었는데 마음으로 늘 전할테니 잘 들어주고, 봐줘. 엄마"라고 전했다. 이어 "엄마 지인분들 모두가 엄마가 나를 자랑으로 여겼다고 하셔서 조금은 안심이 됐어 고마워 엄마"라고 적었다.신기루는 "상도 못 차리는 내가 상을 치렀다. 너무 많은 이들이 마음을 전해주셨고 너무 많은 이들이 찾아 와 같이 슬퍼해주고 안아줘서 할 수 있었다"라고 털어놨다. 이어 "나는 사람들한테 한 게 없는데 이래도 되나 싶을 정도로 과분하게 많은 위로를 받았다"라며 "절대로 잊지 않고 꼭 기억하고 감사하면서 살겠습니다. 이 감사한 마음을 빨리 한 분 한 분 연락드려서 전하고 싶은데.. 아직은 마음 녀석이 버거워서 죄송합니다. 곧 인사 드리겠습니다"라고 했다. 그러면서도 "이 정신에 뷰티관심 있어서 잰 건 아니고 마침 체중계가 있어서 올라가봤는데 최소 5kg 빠졌을 거라고 예상했는데 1.5kg 빠져서 루리둥절"이라며 웃음을 잃지 않았다.신기루는 "걱정해주시는 분들 걱정까지는 아직 버거워서 울지마. 힘내..라는 부탁은 못 들어드려요. 그래도 최대한 섭취처리는 차질 없이 하도록 노력할게요"라며 "일상으로 돌아가서 일터에서 만나는 분들은 너무 가엽게 여기는 눈빛 처리 하지 마시고 평소처럼 놀림처리 해주세요"라고 부탁했다. 또한 "정말 온 마음을 다해 감사합니다"라고 덧붙였다.공개한 사진 속 신기루는 엄마와의 추억이 있는 바나나우유와 과자를 들고 있다. 신기루는 빈소의 모습도 공개하며 어머니를 향한 그리움을 표했다.신기루의 어머니는 지난 17일 별세했다.하루 아침에엄마 없는 아이가 된 현정이.어릴때 병원에서 주사 맞기 싫다고 떼쓰면주사 잘 맞고 오면 준다고내가 좋아하던 바나나우유랑 과자손에 쥐고 나 기다리고 있던 엄마..바나나우유 손에 꼭 쥐고엄마 화장 기다리는 어른 현정이.엄마가 이렇게 빨리 갈 줄 몰랐어서엄마한테 내가 하고 싶은 말도 못하고엄마가 나한테 하고 싶은 말도 못 들었는데마음으로 늘 전할테니 잘 들어주고,봐줘.엄마그리고 엄마 지인분들 모두가엄마가 나를 자랑으로 여겼다고 하셔서조금은 안심이 됐어고마워 엄마.상도 못 차리는 내가상을 치뤘다.너무 많은 이들이 마음을 전해주셨고너무 많은 이들이 찾아 와같이 슬퍼해주고 안아줘서할 수 있었다.나는 사람들한테 한 게 없는데이래도 되나 싶을 정도로 과분하게많은 위로를 받았다 .절대로 잊지 않고 꼭 기억하고 감사하면서살겠습니다.이 감사한 마음을 빨리 한 분 한 분연락드려서 전하고 싶은데..아직은 마음녀석이 버거워서 죄송합니다.곧 인사 드리겠습니다.이 정신에 뷰티관심 있어서 잰 건 아니고마침 체중계가 있어서 올라가봤는데최소5kg 빠졌을거라고 예상했는데1.5kg빠져서 루리둥절걱정해주시는 분들 걱정까지는 아직 버거워서울지마.힘내..라는 부탁은 못 들어드려요.그래도 최대한 섭취처리는 차질 없이 하도록노력할게요.일상으로 돌아가서 일터에서 만나는 분들은너무 가엽게 여기는 눈빛 처리 하지 마시고평소처럼 놀림처리 해주세요.정말 온 마음을 다 해감사합니다김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr