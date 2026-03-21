박신양, '편스토랑' 등장

러시아 친구 영상편지에 뜨거운 눈물 흘려

야노시호, 자기 관리 방법 공개

추성훈, 야노 시호 부부. / 사진=텐아시아DB

50살 야노 시호가 철저한 자기 관리 면모를 보여줬다. / 사진제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

박신양이 그리운 친구와 영상을 통해 재회했다. / 사진제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

KBS 2TV '신상출시 편스토랑'의 20일 방송에 배우 박신양과 모델 야노시호가 새 편셰프로 합류했다. 박신양은 그리웠던 친구와의 재회에 눈물을 흘렸다. 야노시호는 철저한 자기 관리로 놀라움을 자아냈다. 또한 남편 추성훈의 갱년기 약 복용 사실을 밝혔다.20일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 새 편세프가 2명이나 등장했다. 그 주인공은 바로 수많은 히트작을 탄생시킨 대한민국 국민배우 박신양, 추성훈의 그녀이자 국민조카 사랑이의 엄마인 일본 톱 모델 야노시호이다. 두 사람의 근황과 일상은 반전 그 자체였다.야노시호는 일본 톱모델답게 등장부터 레깅스 패션에도 50살 나이가 안 믿기는 매끈한 보디라인으로 감탄을 유발했다. 이어 야노시호는 스트레칭과 함께 벽에 기대지 않고 물구나무를 서는 고난도 요가동작으로 아침을 시작했다. 실제 요가 강사 자격증도 있다는 야노시호에게 요가는 오랜 세월 탄탄한 몸매를 유지할 수 있는 자기 관리 비법이었던 것. 뿐만 아니라 야노시호는 무엇이든 긍정적으로 생각하는 '시호적 사고'와 함께 건강한 '마크로비오틱 식단'을 건강 비결로 꼽았다.야노시호의 거침없는 입담과 남편 추성훈에 대한 애정도 눈길을 끌었다. 야노시호는 "난 갱년기 없는데 추성훈은 매일 아침 갱년기 약을 복용한다"라고 폭로하는가 하면 "추성훈에게 정력에 좋은 음식을 먹여야 한다"라고 해 폭소를 유발했다. 동시에 결혼기념일을 맞아 15년 전 추성훈에게 해줬던 '치킨난반'으로 도시락을 만들어 보내는 이벤트도 했다. 추성훈이 15년 전 맛을 기억할지 걱정한 야노시호는, 한 입만 먹고 단번에 알아차린 추성훈 덕분에 감동의 눈물을 흘리기도.대한민국 국민배우 박신양이 편셰프로 출격했다. 과거 박신양은 '파리의 연인' 촬영 도중 허리를 크게 다쳐 긴급수술까지 받았으나 계속된 건강악화로 결국 2019년 KBS 드라마 '동네변호사 조들호' 이후로 연기 활동을 중단했다. 그런 박신양이 얼룩이 여기저기 묻은 작업복 차림으로, 경북 안동의 대형 창고에서 등장해 모두를 놀라게 했다.창고 안 컨테이너에서 생활하는가 하면 전동킥보드를 타고 창고를 누비는 박신양의 모습에 '편스토랑' 식구들은 "벼락거지가 되셨나?"라고 우려했을 정도. 사실 박신양은 연기 활동 중단 이후에도 표현에 대한 욕구를 가둘 수 없었고, 러시아 유학시절 친구를 그리워하는 마음에 붓을 잡아 화가가 됐다. 박신양은 배우 출신 화가 최초로 세종문화회관에서의 전시를 진행하게 됐다.이날 박신양은 전시를 도와주는 사람들을 위해 직접 준비한 요리를 대접했다. 박신양은 거침없는 칼질과 계량 따위 없는 '상남자의 요리'를 선보였다. 이어 박신양은 자신이 그림을 그리게 된 계기인 그리운 친구에 대해 털어놨다. 그 친구는 박신양의 러시아 유학시절을 함께한 친구로 현재 러시아의 국민 배우 키릴 케로였다. 키릴 케로는 박신양에게 영상 편지로, 그와 같은 마음을 전했다."말하다 울 것 같다"라며 울컥했던 박신양은 그리운 친구의 목소리에 이내 눈빛이 흔들렸다. 박신양은 친구 키릴에게 "고마워. 키릴. 너를 봐서 정말 반갑다. 너를 한국을 초대할게. 우리 꼭 만나자"라며 진심을 담아 메시지를 남겼다. 양국의 국민 배우가 되어 만난 두 친구의 오랜 우정이 뭉클함을 안겼다. 박신양, 야노시호라는 의외의 인물을 '편스토랑'에서 만날 수 있어 더욱 특별한 시간이었다. KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 매주 금요일 저녁 8시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr