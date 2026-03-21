박미선이 일상 사진을 공개했다. / 사진=박미선 SNS

개그우먼 박미선이 집밥을 차려준 이경실에게 고마운 마음을 표했다.박미선은 20일 자신의 인스타그램에 "경실 언니랑 수아랑 유리랑, 언니가 해준 집 밥 데이트. 언니가 나를 따뜻하게 안아줬다. 뭐 백 마디 말보다 따뜻하고 생일이라고 소고기 잔뜩 넣고 끓여준 미역국도 따뜻하고... 고마워 언니~ 넷이 모녀여행 가기로 약속"이라고 글을 올렸다.박미선 모녀는 이경실 모녀와 만난 모습이다. 이경실은 정성을 가득 담아 박미선을 위한 밥상을 차려줬다. 화기애애한 모녀들의 모습이 미소를 유발한다. 박미선이 암 치료로 인해 삭발했던 머리는 어느덧 부쩍 자란 모습이다.후배 개그우먼 신봉선은 "선배님의 숏커트 진짜 암만봐도 너무 이뽀요 보고싶어요 선배님"이라고 댓글로 안부를 물었다. 이에 박미선은 "봉선아.. 점점 이뻐져 늘 건강하게 잘 지내렴"이라고 답을 달았다.유방암 판정을 받았던 박미선은 지난해 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 "항암 치료만 12번, 방사선 치료는 16번 했다"며 "말초신경이 마비돼 감각이 없고, 목소리도 나오지 않았다"고 항암 치료 과정을 밝혔다. 현재는 완치됐으며 꾸준히 건강 관리 중인 것으로 전해졌다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr