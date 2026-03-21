배우 이유비, 최근 일본 도쿄 여행 근황 공개

인스타그램 통해 초밀착 셀카 등 사진 공유

'7인의 부활' 등 다수 작품에 출연한 배우

배우 이유비가 최근 자신의 인스타그램을 통해 일본 도쿄 여행 근황을 전했다. 사진 = 이유비 인스타그램

배우 이유비가 최근 자신의 인스타그램을 통해 일본 도쿄 여행 근황을 전했다. 사진 = 이유비 인스타그램

배우 이유비가 최근 자신의 인스타그램을 통해 일본 도쿄 여행 근황을 전했다. 사진 = 이유비 인스타그램

배우 이유비가 최근 자신의 인스타그램을 통해 일본 도쿄 여행 근황을 전했다. 사진 = 이유비 인스타그램

배우 이유비가 최근 자신의 인스타그램을 통해 일본 도쿄 여행 근황을 전했다. 사진 = 이유비 인스타그램

배우 이유비의 상큼한 비주얼이 시선을 모으고 있다.최근 이유비는 자신의 인스타그램에 "Tokyo"라는 멘트와 시진을 올렸다.공개 된 사진 속 이유비는 블랙 비니를 쓰고 긴 머리를 자연스럽게 내린 채 카메라를 가까이 두고 촬영한 셀카에서 또렷한 눈매와 은은한 메이크업으로 차분한 분위기를 보여준다.이어진 사진에서 이유비는 같은 비니에 그레이 톤 상의와 카키색 팬츠를 매치하고 카페로 보이는 공간에서 영문이 적힌 머그컵을 두 손으로 감싸 쥔 채 옆을 바라보고 있으며, 나무 테이블과 의자가 이어진 실내 분위기가 편안하게 흐른다.또 다른 사진에서 이유비는 차량 뒷좌석에 앉아 블랙 가죽 재킷과 크로스백을 착용한 채 창밖을 배경으로 여유로운 표정을 짓고 있고 도시 풍경이 스쳐 지나가는 창 너머로 여행의 분위기가 더해진다. 이어지는 사진에서 이유비는 길가에 쪼그려 앉아 커피 컵을 들고 카메라를 올려다보며 장난스러운 눈빛을 보이고 있으며 마지막 컷에서는 음식이 담긴 그릇 앞에서 젓가락을 들고 카메라를 바라보며 자연스러운 표정을 짓는 모습이 담겼다.이를 본 팬들은 "언니 너무 내 스타일" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "꼭 오래 오래 연기 하길 바라요" "좋은 시간 보내구 와요" "비니 넘 잘어울린다" 등의 댓글을 달았다.한편 2011년 MBN 시트콤 '뱀파이어 아이돌'로 데뷔한 이유비는 배우 견미리의 딸로도 유명하다. 1990년생인 이유비는 드라마 '세상 어디에도 없는 착한남자', '구가의 서', '함부로 애틋하게', '조선구마사', '유미의 세포들', '7인의 탈출', '7인의 부활' 등 다양한 작품에 출연해 열연을 펼쳤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr