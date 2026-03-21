환희, '살림남'서 가족사 첫 공개

어머니와 어색한 만남, 숨겨진 진심 마주해

가수 환희가 서울패션위크에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

가수 환희와 어머니. / 사진제공=KBS 2TV '살림남'

가수 환희가 그동안 공개되지 않았던 가족 이야기를 처음으로 공개한다.21일 방송되는 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)에서는 제작진이 3년 동안 공을 들여 섭외에 성공한 환희의 일상이 처음으로 베일을 벗는다.이날 방송에서 환희는 제작진과 어머니의 사전 미팅 영상을 보고 큰 충격에 빠진다. 평소 무뚝뚝하고 대화가 없다고 생각했던 어머니가 제작진 앞에서는 전혀 다른 모습을 보였기 때문. 특히 제주도조차 가본 적 없다는 어머니의 고백에 환희는 “이 정도로 모르고 살았나”라며 자책한다. 환희는 곧바로 어머니 댁을 찾는 돌발 행동으로 제작진을 당황하게 만든다.어머니의 집을 찾은 환희는 30년 만에 처음 보는 어머니의 일상과 마주하며 또 한 번 충격을 받는다. 예상치 못한 아들의 등장에 당황한 어머니와 처음 접한 어머니의 모습에 놀란 환희 사이에는 어색한 기류가 흐른다. 또한 10년 넘게 아들과의 식사를 피해 온 어머니의 숨겨진 속내가 밝혀진다. 이에 환희는 뒤늦게 몰랐던 진심을 마주하고 복잡한 감정에 휩싸인다. 과연 두 사람이 오랜 시간 쌓아온 거리감을 좁힐 수 있을지 관심이 쏠린다.서로의 진심을 마주한 환희 모자의 이야기는 21일 밤 9시 20분 KBS 2TV ‘살림남’에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr