강민경, 인스타그램에 새 '핑크공주' 사진 공개

36세 나이 믿기지 않는 청순한 비주얼 화제

다비치 활동과 150만 유튜브 채널 운영 병행

그룹 다비치의 멤버 강민경이 최근 자신의 인스타그램에 '핑크공주' 비주얼이 돋보이는 사진 4컷을 공개해 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다. 사진 = 강민경 인스타그램

그룹 다비치의 멤버 강민경이 최근 자신의 인스타그램에 '핑크공주' 비주얼이 돋보이는 사진 4컷을 공개해 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다. 사진 = 강민경 인스타그램

그룹 다비치의 멤버 강민경이 최근 자신의 인스타그램에 '핑크공주' 비주얼이 돋보이는 사진 4컷을 공개해 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다. 사진 = 강민경 인스타그램

그룹 다비치의 멤버 강민경이 최근 자신의 인스타그램에 '핑크공주' 비주얼이 돋보이는 사진 4컷을 공개해 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다. 사진 = 강민경 인스타그램

다비치 강민경의 상큼한 미모가 시선을 사로잡는다.최근 강민경은 자신의 인스타그램에 "이 머리 좋아해주어서 기쁜 맘에 뒤적뒤적"이라는 멘트와 함께 사진을 올렸다.사진 속 강민경은 창가 옆 밝은 자연광이 들어오는 공간에서 긴 웨이브 헤어를 자연스럽게 늘어뜨린 채 연한 핑크 셔츠를 입고 베이지 컬러의 복조리 형태 가방을 두 손으로 열어보는 모습을 보이며 차분한 분위기를 연출하고 있고 이어 바닥에 앉아 같은 가방을 손에 쥔 채 위를 올려다보는 컷에서는 부드럽게 풀린 머리카락과 또렷한 눈빛이 어우러지며 사랑스러운 인상이 강조된다.다른 장면에서는 한 손으로 머리를 넘기며 창가 옆에 서 있는 모습이 담겨 자연스러운 포즈와 함께 은은한 색감이 이어지고 마지막 클로즈업 컷에서는 또렷한 눈매와 맑은 피부 표현, 은은하게 빛나는 립 메이크업이 돋보이며 전체적인 분위기를 부드럽게 마무리한다.이를 본 팬들은 "밍키가 핑크공듀가 된다는 건 봄이 왔다는 거" "하 요정가터" "너무 예뻐" "내핑크공쥬" "사랑합니다" "언니 이 머리 너무 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생인 강민경은 그룹 다비치 멤버로서 음악 활동을 지속하는 한편 구독자 약 150만 명을 보유한 유튜브 채널 '걍밍경'을 운영하며 팬들과 소통하고 있다. 다비치는 지난해 10월 싱글 '타임캡슐'을 발표한 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr