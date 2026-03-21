유재석, 먹튀 의혹에 결국 해명 나섰다…"내가 먹튀 하겠나"('놀뭐')

'놀면 뭐하니?' 멤버들, 김해서 '쩐의 전쟁2'

유재석, 50만원 밥값 계산 독박 위기에 몰려

21일 방송, 치열한 계산 눈치 싸움 결과 공개

방송인 유재석이 브이 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아DB

‘놀면 뭐하니?’ 화장실도 가지 못하는 계산 눈치 싸움이 펼쳐진다.21일 방송되는 MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’는 ‘촌놈들의 전성시대-쩐의 전쟁2 in 김해’ 편으로 꾸며진다. 유재석, 하하, 허경환, 주우재는 양상국의 고향 김해에서 치열한 쩐의 전쟁을 이어간다.서울 소고기값 50만원, 김해에서는?이날 다섯 남자는 양상국의 고향 동네에서만큼은 계산으로 치졸해지지 말자면서 “우리 여기서는 돈 얘기하지 말자”라고 약속한다. 그러나 손까지 모으며 다진 의리는 계산 타임이 오자 산산이 부서져 버린다.앞서 서울에서 소고기 값 50만 원을 독박 계산한 허경환은 식사가 끝나가자 불안에 휩싸인다. 유재석은 고향에 온 양상국은 제외시키자고 제안하지만, 하하는 “그런 게 어디 있습니까?”라면서 “그럼 형님이 내시죠”라고 ‘재석 몰이’를 시작한다.화장실도 못 가게 막은 계산 현장, 최종 승자는?계산 독박 위기에 몰린 유재석은 화장실도 못 가게 하는 멤버들의 견제에 “내가 먹튀를 하겠습니까?”라며 결백을 어필해본다. 하지만 유재석의 수상한 낌새에 모두 밖으로 출동하고 옥신각신 다퉈 웃음을 자아낸다. 급기야 하하는 바가지까지 장전(?)하고 ‘쩐의 전쟁’에 참전해, 과연 어떤 의심과 배신이 난무하는 현장이 펼쳐진 것인지 궁금증을 증폭시킨다.다섯 남자의 운명을 가를, 김해 고깃집 밥값 내기의 결과는 21일 오후 6시 25분 방송되는 MBC ‘놀면 뭐하니?’에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr