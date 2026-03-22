'런닝맨'에 박신양이 게스트로 출연했다. / 사진제공=SBS '런닝맨'

'런닝맨'에 박신양이 게스트로 출연했다. / 사진제공=SBS '런닝맨'

박신양이 13년 차 화가로서 그림 실력을 뽐낸다.22일 방송되는 SBS '런닝맨'에서는 탐정으로 변신한 멤버들의 고난도 추리 서바이벌 레이스가 펼쳐진다.박신양의 그림 실력은?이번 '탐정 사무소 : 진품을 찾아라' 레이스는 미션을 통해 진품에 대한 단서를 확보하며, 사건 해결을 향한 치열한 두뇌 싸움을 예고한다. 실제 박신양의 개인전이 열리고 있는 세종문화회관 미술관에서 진행된 이번 레이스에서는 '13년 차 화가' 박신양의 그림 실력을 엿볼 수 있는 고난도 그림 그리기 미션이 진행되었는데 명품 배우에서 화가로 변신한 박신양의 손끝에 모든 시선이 집중된다. 그림을 그리기 시작하자마자 멤버들은 "대체 뭐 하는 거예요?"라며 당혹감을 감추지 못해 궁금증을 자아낸다. 예능 백전노장인 멤버들조차 당황한 박신양의 그림 실력은 본 방송에서 공개된다.'런닝맨화'된 박신양, 반칙도 능청스럽게?멤버들은 각종 꼼수를 총동원하며 박신양에게 '매운맛 예능'을 선보였다. 점잖게 당하기만 하는 박신양도 잠시, 이내 거리낌 없이 반칙에 가담하며 현장을 발칵 뒤집어놓았다. 박신양은 오히려 "반칙인 줄 몰랐다"라며 능청스러움까지 겸비해, 완벽하게 '런닝맨화' 된 모습으로 제작진마저 당황시키며 재미를 더할 예정이다.진품 찾기 위한 멤버들의 사투, 결과는?또한 사라진 진품에 대한 단서를 획득하기 위한 런닝맨 멤버들의 몸 사리지 않는 활약도 눈길을 끈다. 물바가지를 뒤집어쓰며 사건 해결 의지를 드러내는 것은 물론, 광란의 댄스까지 불사하는 모습을 보이며 런닝맨 표 불나방 레이스의 진수를 유감없이 보여줄 전망이다.'탐정 사무소 : 진품을 찾아라' 레이스는 22일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr