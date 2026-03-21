장신영, 남편 논란 후 SNS로 근황 공개

평온한 미소가 담긴 사진에 팬들 응원

남편 강경준 상간남 소송은 청구인낙 종결

배우 장신영이 편온한 미소를 담은 근황을 공개했다. 사진 = 장신영 인스타그램

배우 장신영이 편온한 미소를 담은 근황을 공개했다. 사진 = 장신영 인스타그램

배우 장신영이 편온한 미소를 담은 근황을 공개했다. 사진 = 장신영 인스타그램

배우 장신영이 편온한 미소를 담은 근황을 공개했다. 사진 = 장신영 인스타그램

배우 장신영이 남편 강경준의 불륜 소송 논란 이후 평온한 미소가 담긴 사진 여러 장을 게시하며 근황을 알렸다.최근 장신영은 자신의 인스타그램에 풍선 이모지를 담은 멘트와 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 장신영은 나무 테이블에 앉아 고개를 살짝 기댄 채 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있고 베이지 톤의 셔츠 재킷 위에 화이트 이너를 레이어드한 모습과 자연스럽게 흐르는 웨이브 헤어가 어우러져 따뜻한 분위기를 만든다.이어진 사진에서는 손으로 머리를 가볍게 넘기며 같은 자리에서 정면을 바라보는 장신영의 모습이 담겨 차분하면서도 또렷한 인상을 주고 밝은 자연광과 벽면의 질감이 배경으로 이어지며 전체적인 분위기를 부드럽게 완성한다. 또 다른 사진에서는 조금 더 가까운 구도로 카메라를 응시하며 단정한 스타일과 또렷한 이목구비가 강조되고 마지막 사진에서는 거울 앞에 서서 휴대폰으로 셀카를 찍으며 미소 짓는 모습이 담겨 편안한 일상 속 자연스러운 매력이 이어진다.이를 본 팬들은 "내가 실물로 본 배우 중 제일 예쁨", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "이렇게 예쁘다니", "언니도 봄이네요", "반할미모" 등의 댓글을 달았다.앞서 장신영의 남편인 배우 강경준은 2023년 12월 상간남 소송에 휘말리면서 물의를 빚었다. 강경준에게는 당시 5000만원 규모의 손해배상 소송이 제기됐고 강경준 측 법률대리인은 위자료 청구 소송 첫 변론에서 상대방 측 청구를 받아들이는 청구인낙으로 소송 종결했다.한편 장신영이 복귀해 화제가 된 MBC 일일드라마 '태양을 삼킨여자'는 지난해 종영했으며 인기에 힘입어 125회까지 방송됐으며 6.5%를 기록해 눈길을 끌었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr