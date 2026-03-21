한지민·박성훈, 드라마 '미혼남녀'서 홈데이트

박성훈 어머니 오민애의 갑작스러운 등장

21일 밤 10시 40분 JTBC 7회 방송

'미혼남녀의 효율적 만남' 한지민, 박성훈의 홈데이트가 갑작스레 사실상 상견례 자리로 변한다. / 사진제공=SLL

'미혼남녀의 효율적 만남' 한지민, 박성훈의 홈데이트가 갑작스레 사실상 상견례 자리로 변한다. / 사진제공=SLL

JTBC 토일드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’ 21일 7회 방송에서는 한지민, 박성훈의 달달한 홈데이트가 가족 이벤트로 번진다. 한지민과 박성훈이 홈데이트 중 박성훈의 어머니 오민애의 깜짝 방문으로 사실상의 상견례를 치른다오늘(21일) 방송될 JTBC 토일드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’(극본 이이진, 연출 이재훈, 제작 SLL) 7회에서는 이의영(한지민 분)과 송태섭(박성훈 분) 앞에 송태섭의 어머니 이순주(오민애 분)가 등장, 이의영에게 잊지 못할 추억(?)을 선사한다.달달한 홈데이트를 즐기던 이의영과 송태섭은 뜻밖의 손님을 마주하며 큰 당혹감에 휩싸였다. 막 설렘이 무르익던 타이밍, 아직 공식 연인으로 발전하기도 전에 상대의 어머니 이순주와 맞닥뜨리는 난감한 사태가 벌어진 것. 특히 이의영에게 이순주는 단골 식당 사장님으로 오랜 시간 인연을 쌓아온 인물인 만큼 놀라움은 배가됐다.이의영과 송태섭, 이순주의 만남이 어떤 방향으로 흘러갈지 궁금증이 커지는 가운데 공개된 사진에서는 어쩔 줄 몰라 하는 이의영과 송태섭, 왠지 모르게 기분이 좋아 보이는 이순주의 모습이 대비를 이루고 있다. 갑작스러운 어머니의 방문에 놀란 송태섭은 이순주를 만류하려 손을 뻗은 한편 이순주는 아들의 당황스런 반응에도 아랑곳하지 않은 채 식탁에 자리 잡아 이의영과 대화를 이어가고 있다. 이의영 역시 떨리는 기색 속에서도 이순주의 말을 놓치지 않으려 애써 긴장감이 흐르는 상황을 예감하게 한다.특히 이순주는 이의영이 평소 친구에게 털어놓았던 소개팅 고민부터 자신이 지켜본 주량까지 먼저 꺼내며 이의영을 식은땀 나게 할 예정이다. 과연 갑작스레 성사된 세 사람의 만남이 어떤 방향으로 흘러갈지 관심이 높아진다.한지민, 박성훈, 오민애의 강제 상견례 현장이 펼쳐질 JTBC 토일드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’은 네이버웹툰 ‘미혼남녀의 효율적 만남(작가 타리)’을 원작으로 하며 오늘(21일) 밤 10시 40분에 7회가 방송, OTT 독점으로 티빙에서도 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr