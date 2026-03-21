나나, '전참시' 출연해 매니저와 케미 공개

1년 7개월간의 동고동락 에피소드 방출

오렌지캬라멜 시절부터 배우의 모습까지

가수 겸 배우 나나가 영화 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

나나가 배우이자 가수인 자신의 본업 모먼트를 보여준다. / 사진제공=MBC '전지적 참견 시점'

강도 사건을 겪었던 가수 겸 배우 나나가 21일 MBC '전지적 참견 시점' 390회에서 최현진 매니저와 1년 7개월간의 끈끈한 관계와 '휴게소 낙오 사건' 등 각종 에피소드를 공개한다. 둘은 지난 1년 7개월 동안 쌓아온 끈끈한 '단짝 케미'를 자랑한다.21일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 390회에는 가수 겸 배우 나나와 그녀의 일상을 빈틈없이 채워온 '영혼의 단짝' 최현진 매니저가 출연한다. 웃음과 감동을 오가는 두 사람의 특별한 관계성은 물론, 나나의 프로페셔널한 본업 모먼트까지 함께할 예정이다.휴게소 낙오 사건? 나나와 매니저의 첫 만남은 어땠나먼저 나나와 매니저의 스펙터클한 1년 7개월간의 서사가 공개된다. 첫 만남 당시 서로의 예상치 못한 반응에 당황했던 썰부터, 교통사고 당시 놀란 매니저를 대신해 나나가 직접 운전대를 잡았던 썰까지 각종 에피소드를 방출한다. 특히 두 사람에게 잊지 못할 추억(?)으로 자리잡은 '나나 휴게소 낙오 사건'의 전말이 밝혀진다. 과연 스튜디오를 술렁이게 만든 이 사건은 무엇일지 귀추가 주목된다. 하지만 이러한 우여곡절 끝에, 이제는 나나의 어머니와 매니저가 따로 식사를 할 정도로 '가족 그 이상'의 사이가 됐다고. 이러한 두 사람의 뭉클한 관계성은 시청자들의 마음을 사로잡을 예정이다.나나의 프로페셔널한 본업 모드는?나나의 텐션이 폭발하는 출근길 풍경도 놓칠 수 없는 관전 포인트다. 스케줄 가는 차 안에서 '오렌지캬라멜' 메들리를 열창하며, 아이돌 시절 댄스 본능을 소환한 나나. 이어 매 무대 독보적인 스타일링으로 화제를 모았던, 오렌지캬라멜 활동 당시 에피소드도 털어놓는다.스케줄 현장에 도착하자 나나의 본업 모드가 발동된다. 배우 주지훈, 하지원, 오정세와 함께 하는 드라마 '클라이맥스' 제작발표회 현장에서, 장난기 가득 일상과는 또 다른 배우 나나의 프로페셔널한 얼굴을 볼 수 있는 것. 해당 작품을 통해 파격 연기 변신을 선보인 나나는 캐릭터에 몰입한 모습으로, 기자들의 질문에 진중하게 답하며 작품에 대한 진심과 애정을 보여준다.나나의 다채로운 매력과, 매니저와의 애틋한 케미가 담긴 일상은 21일 오후11시 10분 '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr