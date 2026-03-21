배우 조인성, 6년 동행 브랜드에 감사 인사
인스타그램 통해 근황 공개, 팬들 환호
"멜로 한도 초과" 발언과 대비되는 비주얼
인스타그램 통해 근황 공개, 팬들 환호
"멜로 한도 초과" 발언과 대비되는 비주얼
배우 조인성의 중후한 비주얼이 팬들의 마음을 설레게 하고 있다.
최근 조인성은 자신의 인스타그램에 "6년의 동행.. 감사합니다"라는 멘트와 함께 자신이 모델로 있는 브랜드 계정을 해시태그 했다.
공개 된 사진 속 조인성은 실내 공간에서 밝은 미소를 지은 채 흰색 상자들이 쌓인 선물 트레이를 들고 있으며, 상자 위에는 붉은색과 금색, 흰색 꽃 장식이 풍성하게 꾸며져 시선을 끈다. 빨간 니트를 입고 깔끔한 헤어스타일로 카메라를 바라보는 모습이 단정한 분위기를 만들고 뒤편에는 '6년의 동행 프로메가 ♥ 조인성'이라는 문구가 적힌 붉은 풍선이 자리해 의미를 더한다. 선물 상자에는 동일한 제품 패키지가 정갈하게 쌓여 있고 리본과 장식이 더해져 전체적으로 기념일 분위기를 연출한다.
이를 본 팬들은 "축하합니다" "늘 응원합니다" "너무 멋져" "화이팅" "제가 넘 좋아하는 배우님" "늘 사랑해요" 등의 댓글을 달았다.
앞서 조인성은 MBC TV '손석희의 질문들'에 출연해 영화 '휴민트' 홍보를 하면서 멜로 영화를 기피하냐는 질문을 받았다. 이때 조인성은 "내 나이로 볼 때 멜로는 한도 초과다"고 답해 눈길을 끌었다. 또 조인성은 유튜브 '짠한형 신동엽'에 출연해 "배성우랑 전화를 했는데 남자로서 자신감이 없어지는 것 같다고 말을더라 내 나이면 어린 친구랑 만날 가능성이 높은데 과연 내가 경쟁력이 있을까 싶었다"며 "유명세 빼고나면 어린 친구들이 나를 뭘 보고 좋아할까 20대부터 60대까지 내가 경쟁상대인데 내가 과연 경쟁력이 있나"고 밝힌 바 있다. 조인성은 1981년생으로 45세다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
최근 조인성은 자신의 인스타그램에 "6년의 동행.. 감사합니다"라는 멘트와 함께 자신이 모델로 있는 브랜드 계정을 해시태그 했다.
공개 된 사진 속 조인성은 실내 공간에서 밝은 미소를 지은 채 흰색 상자들이 쌓인 선물 트레이를 들고 있으며, 상자 위에는 붉은색과 금색, 흰색 꽃 장식이 풍성하게 꾸며져 시선을 끈다. 빨간 니트를 입고 깔끔한 헤어스타일로 카메라를 바라보는 모습이 단정한 분위기를 만들고 뒤편에는 '6년의 동행 프로메가 ♥ 조인성'이라는 문구가 적힌 붉은 풍선이 자리해 의미를 더한다. 선물 상자에는 동일한 제품 패키지가 정갈하게 쌓여 있고 리본과 장식이 더해져 전체적으로 기념일 분위기를 연출한다.
이를 본 팬들은 "축하합니다" "늘 응원합니다" "너무 멋져" "화이팅" "제가 넘 좋아하는 배우님" "늘 사랑해요" 등의 댓글을 달았다.
앞서 조인성은 MBC TV '손석희의 질문들'에 출연해 영화 '휴민트' 홍보를 하면서 멜로 영화를 기피하냐는 질문을 받았다. 이때 조인성은 "내 나이로 볼 때 멜로는 한도 초과다"고 답해 눈길을 끌었다. 또 조인성은 유튜브 '짠한형 신동엽'에 출연해 "배성우랑 전화를 했는데 남자로서 자신감이 없어지는 것 같다고 말을더라 내 나이면 어린 친구랑 만날 가능성이 높은데 과연 내가 경쟁력이 있을까 싶었다"며 "유명세 빼고나면 어린 친구들이 나를 뭘 보고 좋아할까 20대부터 60대까지 내가 경쟁상대인데 내가 과연 경쟁력이 있나"고 밝힌 바 있다. 조인성은 1981년생으로 45세다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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