안현모, 인스타그램 통해 근황 공개

이혼 후 더욱 빛나는 미모 과시

팬들 "너무 예쁘다" 등 긍정적 반응

방송인 안현모가 SNS를 통해 근황을 알렸다. 사진 = 안현모 인스타그램

방송인 안현모가 지성미 가득한 근황을 전해 눈길을 끈다.최근 안현모는 자신의 인스타그램에 "라플위클리 프로젝트 헤일메리편 너무 웃겨서 눈에서 웃음물 나왔던.."이라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 안현모는 나무 블라인드가 내려진 실내 공간 앞에 서서 밝은 표정으로 카메라를 바라보며 투명 뚜껑이 덮인 선물 박스를 양손으로 들고 있고 박스 안에는 샐러드와 과일이 담긴 구성과 함께 리본 장식이 더해져 깔끔한 인상을 준다. 베이지 톤의 체크 블라우스를 입고 자연스럽게 묶은 헤어스타일에 단정한 메이크업이 어우러져 차분한 분위기를 만들며 손으로 박스 상단을 살짝 짚은 포즈가 부드러운 느낌을 더한다. 박스 위에는 작은 메시지 카드가 놓여 있어 시선을 끌고 전체적으로 따뜻하고 정돈된 실내 분위기와 어우러진 모습이 담겨 있다.이를 본 팬들은 "지적인 미소 너무 예쁘세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 상여자" "얼굴이 탱탱하네요" 등의 댓글을 달았다.한편 안현모는 다양한 방송 및 MC 활동을 통해 대중과 소통하고 있다. 1983년생인 안현모는 한국외국어대학교 통번역대학원 국제회의통역 석사 출신으로 SBS에서 기자로 활동했었다. 또 안현모는 2017년 브랜뉴뮤직 대표 라이머와 결혼한 후 2023년 11월 파경을 맞았다. 이혼 이후에도 본업과 본업 외 활동을 활발하게 이어가고 있는 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr