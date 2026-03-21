김숙, 집 10년 방치했는데 문화유산이었다…패닉 후 결국 공사 착수('예측불가')

방송인 김숙이 마이크를 들고 말하고 있다 / 사진=텐아시아DB

'예측불가' 2회에서 방송인 김숙이 10여 년간 방치했던 제주 성읍마을의 집이 국가 문화유산 구역임을 뒤늦게 알고, 우여곡절 끝에 건축 설계 승인을 완료 받았다.지난 20일 방송된 tvN '예측불가[家]'(연출 김관태) 2회에서는 집 주인 김숙도 몰랐던 제주 하우스의 엄청난 비밀과 예측불가 사건 사고의 연속으로 인해 험난하디 험난한 산을 함께 넘게 된 '쑥패밀리'의 고군분투가 펼쳐졌다. 이날 방송은 tvN 타깃인 남녀 2049 시청률에서 지상파를 포함한 전채널 동시간대 1위를 차지했다. (케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)김숙은 첫 답사 후 여전히 충격이 가시지 않은 이천희와 빽가를 잘 타일러 함께 관리 사무소를 방문했다가 더 엄청난 사실을 알게 됐다. 바로 성읍마을에 있는 김숙의 집이 국가 문화유산 지정 구역에 포함돼 있었던 것. 매입할 당시에도 빠듯한 예산에 맞추느라 이 사실을 전혀 모른 채 거래했던 김숙은 상상치도 못했던 집의 실체에 충격을 금치 못했다.때문에 일반적인 건축인허가가 아닌 현상변경허가 신청 후 국가유산청의 승인을 받아야 하는 것은 물론 국가 자격증 보유자만이 이를 진행할 수 있기에 김숙의 공사 계획은 전면 변경돼야 하는 상황. 이에 김숙은 직접 발품을 팔아 국가 자격증을 보유한 건축사를 방문했으나 허가 확률이 매우 낮다는 전문가의 소견에 또 한 번 절망하고 말았다.이 프로젝트에서 합법적 해방을 누리는가 싶던 이천희와 빽가는 완벽한 비포(?)가 선사하는 도파민을 이기지 못하고 다시 제주에 내려와 김숙과 같이 설계사를 찾아갔다. 각자가 꿈꿨던 로망을 조금씩 꺼내 보이던 이들은 이 집이 경복궁과 유사한 수준의 문화유산 구역이라는 설계사의 말에 다급히 그에 걸맞은 대체재로 방향을 틀어 웃음을 자아냈다. 이후 늦게까지 이어진 회의 끝에 모두의 니즈와 성읍마을의 경관 보전을 위한 요소들이 반영된 설계 도면이 완성, 허가 신청을 완료했다.얼마 후 서울에서 다시 만난 이들은 새로운 일꾼이자 막내 멤버 장우영의 합류로 드디어 완전체를 결성했다. 처음으로 다섯 멤버가 모인 자리에서 열린 내부 인테리어 발표회에서는 집주인 김숙부터 시작해 각자 준비해 온 인테리어 레퍼런스와 구상안을 공유하며 열띤 대화를 나눴다. 그러나 등장부터 멤버들과 심상치 않은 케미스트리를 자랑하던 장우영은 손수 준비한 스케치북 발표로 모두를 빠져들게 만들었다.뿐만 아니라 송은이는 공사 허가를 위해 건축 설계사와 대전에 있는 국가유산청에 다녀온 사실을 밝혔다. 여기에 벽, 바닥의 소재부터 마당 가운데 팽나무까지 활용할 수 있는 방안을 고민한 빽가, 집 안에 들어갈 요소들을 모두 직접 그리고 잘라 실측 비율에 맞는 도면을 만들어온 이천희는 남다른 전문가 포스로 든든함을 더했다.그러나 회의 도중 설계사의 연락을 받은 이들은 조건부 가결이라는 결과와 함께 발굴 조사가 필요하다는 사실을 알게 되면서 또 한 번 패닉에 빠졌다. 끝없이 밀리는 일정에 삽 한번 뜨지 못한 채 겨울이 됐고, 김숙과 이천희는 시굴 문의차 제주에 갔다가 성읍마을에 신석기 시대 유적이 발견됐었다는 것을 전해 듣고 불길한 예감에 휩싸였다.설상가상으로 겨우 잡힌 시굴 일자에 갑작스러운 폭설이 쏟아져 작업이 취소되면서 그야말로 예측 불가의 이벤트들이 몰아쳤다. 하지만 눈이 그친 며칠 뒤 진행된 시굴 조사에서 아무것도 발견되지 않았다는 소식을 받게 된 김숙과 송은이는 서로를 얼싸안으며 기쁨을 만끽했고 드디어 공사에 착수할 수 있게 됐다.상상 초월의 스케일을 자랑하는 다섯 멤버의 집수리 여정이 펼쳐지고 있는 '쑥하우스' 리뉴얼 프로젝트 tvN '예측불가[家]'는 매주 금요일 밤 10시 30분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr