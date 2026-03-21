방송인 전현무가 취재진을 향해 손인사를 하고 있다. / 사진=텐아시아DB

전현무의 과거 영상이 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 공개된다. / 사진제공=KBS '사장님 귀는 당나귀 귀'

KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')가 22일 방송되는 가운데, 방송인 전현무의 25세 연세대 방송부 시절 영상이 최초 공개된다. 그는 "개그맨 하기에는 너무 잘생겼다"고 주장하며 스튜디오를 웃음바다로 만든다.오는 22일 방송되는 '사당귀' 349회에서는 전현무의 연대 방송부 시절 영상이 최초로 공개된다. 언론고시 3관왕에 빛나는 전현무의 언론지망생 시절은 어땠을까. 앵커석에 앉아 있는 대학생 전현무가 "YBS 언저리 뉴스의 전현무입니다"라고 인사하더니 어느 순간 춤사위를 펼치자 옆에 있던 여자 앵커가 깜짝 놀라 안절부절 못하는 모습의 영상이 공개되자 스튜디오는 웃음으로 아수라장이 된다. 과거 자신의 모습에 주체할 수 없는 웃음을 터트리는 전현무를 향해 김숙은 "개그콘서트 시험 볼 생각은 왜 안했어요?"라며 개그 꿈나무를 잃은 아쉬움을 드러낸다. 이에 전현무는 진지한 모습으로 "나는 개그맨 하기에는 너무 잘 생겼다고 생각했어요"라고 밝혀 스튜디오의 모든 갑버튼이 동시에 울려 퍼지는 사태가 펼쳐진다고. 김숙은 "저 얼굴이면 충분히 합격"이라며 호언장담한다. 스페셜 MC 김태원은 "이구아나 아니냐"며 묵직한 한마디를 날려 전현무의 자뻑 외모 발언을 종결시킨다.심지어 전현무는 수염이 희끗하고, 눈이 쾡한 문제의 영상 속 자신이 "군대 가기 전"이라고 밝혀 스튜디오를 또 다시 발칵 뒤집는다. 전현무의 과거 사진은 공개될 때마다 나이를 가늠할 수 없어 화제를 모았던 바. 김숙은 "25세 대학생인데 지금보다 더 나이 들어 보인다"고 화들짝 놀란다. 김태원은 "지금 사람 됐네"라며 이구아나에서 사람으로 전현무를 승격시켜 폭소를 유발한다고.전현무의 연대 방송부 시절 영상을 둘러싼 끝없는 갑론을박 현장은 '사당귀' 본방송에서 확인할 수 있다. '사당귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr