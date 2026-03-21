박신양이 화가로서 작품 활동에 몰두하고 있는 근황을 전했다. / 사진=KBS '신상출시 편스토랑' 영상 캡처

박신양이 화가로서 작품 활동에 몰두하고 있는 근황을 전했다. / 사진=KBS '신상출시 편스토랑' 영상 캡처

배우 박신양이 20일 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'을 통해 화가로 변신한 근황을 공개했다. 그는 경북 안동의 한 컨테이너에서 생활하며 13년간 작업한 200여 점의 그림으로 개인전을 준비 중이다. 그는 건강이 악화된 게 화가 활동을 하게 된 계기 중 하나였다는 사실도 밝혔다.박신양은 경북 안동의 한 창고 안 작은 컨테이너에서 생활하고 있었다. 창고 안에는 박신양이 그린 그림들로 가득했다. 화가로서 작업에 몰두하고 있는 그는 13년간 200여 점의 그림을 그렸으며, 전시를 계획 중이라고 근황을 밝혔다.박신양은 자신이 그린 그림들에 대해 설명을 해주기도 했다. 당나귀 그림에 대해서는 "14시간 만에 그리고 3개월 동안 일어나지 못했다"라며 "이걸 그리면서 '코가 문드러져 가면서도 앞으로 나아가는 당나귀'라고 썼다. 사는 거에 대해서 꾀부리고 싶지 않다는 생각을 많이 했다. 그래서 당나귀가 많이 떠올랐다"고 전했다.배우로서 자아를 담아낸 투우사 그림도 보여줬다. 그는 "투우사는 소와 싸우지 않나. 나는 표현과 싸우고 있다는 생각을 했다"고 말했다.박신양이 붓을 든 이유에는 건강 문제도 있었다. 박신양은 "'파리의 연인' 때 허리를 다쳤고, 허리 디스크 수술 후 후유증으로 일어나지 못할 지경이 됐다"고 말했다. 그렇게 긴급 수술을 받은 뒤 연기 활동을 이어갔지만, 몸을 돌보지 못한 탓에 갑상선 항진증까지 투병하게 되며 건강이 악화, 정상적인 활동이 어려워졌다고.박신양은 "이제 어떻게 해야 하나 고민하다가 그림을 시작하게 됐다"고 말했다. 13년간 묵묵히 그림 작업을 해온 그는 "작품을 추리고 추려 세종문화회관 미술관에서 전시하게 됐다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr