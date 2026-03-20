손담비·이규혁, 10개월 아들 육아 갈등 고백
유튜브 통해 육아 방식 차이 놓고 전문가 상담
적극적 놀이 vs 자립심 육아로 의견 대립
유튜브 통해 육아 방식 차이 놓고 전문가 상담
적극적 놀이 vs 자립심 육아로 의견 대립
가수 겸 배우 손담비가 남편 이규혁과의 육아 가치관 차이를 털어놨다.
20일 유튜브 채널 '담비손'에는 '손담비, 육아 가치관 차이로 전쟁 중? '이것' 하나만 합의 봐도'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 손담비는 "아기가 10개월밖에 안 됐지만 궁금한 게 많다"며 상담을 받게 된 이유를 밝혔다. 이어 "오빠랑 저랑 의견이 좀 다른 게 있는데 그런 건 어떻게 조율하는 게 좋을지 궁금하다"고 말했다.
이규혁은 "같이 육아도 하고 같이 살기도 하면서 두 의견이 있으면 충돌이 있으니까 한 명이 리드하는 게 낫지 않나 생각한다"며 "웬만하면 담비 생각을 맞추려 하는데 어느 순간에는 이게 더 나을 수도 있겠다는 생각이 항상 있다"고 밝혔다. 부부의 육아 방식, 구체적인 차이는?
손담비는 "저는 계속 놀아주는 스타일이고 어떻게든 뭐라도 하는 스타일"이라며 "오빠는 그럴 필요 없다고 한다. 이해는 하지만 자는 건 좀 아니지 않나 이런 생각이 든다"고 말했다. 이에 이규혁은 "저는 아이가 있을 때 육체적으로 노는 것, 그다음 혼자 자립적으로 노는 게 더 중요하다고 본다"며 "담비는 온종일 같이 있으면서 모든 걸 같이 하는 느낌"이라고 설명했다.
상담가는 "뭐든지 균형 있게 키우는 게 좋다"며 "혼자 노는 시간도 필요하다"고 짧게 조언했다. "남편 못 믿겠다" vs "서운하다", 갈등의 골 깊어져?
손담비는 남편을 향한 답답함도 드러냈다. 그는 "오빠가 얘를 샤워시키면 로션도 꼼꼼하게 안 바르고 그러니까 깨는 거다"라고 했다. 이규혁은 "내가 똑같이 말해도 저를 못 믿는 것"이라고 했고, 손담비는 "내가 다 해버리니까 오빠가 연습할 시간이 없는 것 같다"고 말했다.
이규혁은 또 아이가 자신보다 손담비를 더 찾는 것 같아 서운하다고 털어놨다. 그는 "주말에 제가 데리고 자고 낮에도 보는데 담비한테 너무 가고 저한테 안 온다"고 토로했다. 상담가는 이에 대해 자연스러운 과정이라고 설명했다. 손담비는 출산 후 완전히 달라진 일상도 언급했다. 이규혁은 "아이가 나오고 육아가 시작되면서 담비가 180도 바뀌었다. 예전에는 집안일을 그렇게 챙기는 스타일이 아니었는데 아이가 생기고 나서는 본인이 다 하게 됐다. 몸이 힘들테니 쉬라고 해도 안 쉬더라"고 말했다. 손담비는 "아기 때문에 그러는 거다. 먼지 같은 건 저희는 맞고 살아도 상관없는데 아직 너무 어리니까 신경 쓰게 된다"고 이야기했다.
또 손담비는 "요즘은 정보가 너무 많아서 그걸 다 신경 쓰면서 키우려 하니까 더 힘들다"고 했고, 이규혁은 "제가 얘기해도 잘 들어주지 않는다. 그냥 무시하거나 대답을 안 할 때도 있다"고 토로했다. 그러면서도 "전문가가 이야기하면 담비가 잘 듣더라"고 전했다.
상담을 마친 뒤 손담비는 "남편이랑 어떻게 아이를 더 잘 돌봐야 되는지, 제 성격에 대해서 다시 생각하게 된 시간이었다"며 "서로 설득이 안 되는 상황에서는 전문가가 꼭 필요하다"고 말했다. 이규혁 역시 "많은 남편분들이 꼭 와야 할 것 같다"고 덧붙였다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
20일 유튜브 채널 '담비손'에는 '손담비, 육아 가치관 차이로 전쟁 중? '이것' 하나만 합의 봐도'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 손담비는 "아기가 10개월밖에 안 됐지만 궁금한 게 많다"며 상담을 받게 된 이유를 밝혔다. 이어 "오빠랑 저랑 의견이 좀 다른 게 있는데 그런 건 어떻게 조율하는 게 좋을지 궁금하다"고 말했다.
이규혁은 "같이 육아도 하고 같이 살기도 하면서 두 의견이 있으면 충돌이 있으니까 한 명이 리드하는 게 낫지 않나 생각한다"며 "웬만하면 담비 생각을 맞추려 하는데 어느 순간에는 이게 더 나을 수도 있겠다는 생각이 항상 있다"고 밝혔다. 부부의 육아 방식, 구체적인 차이는?
손담비는 "저는 계속 놀아주는 스타일이고 어떻게든 뭐라도 하는 스타일"이라며 "오빠는 그럴 필요 없다고 한다. 이해는 하지만 자는 건 좀 아니지 않나 이런 생각이 든다"고 말했다. 이에 이규혁은 "저는 아이가 있을 때 육체적으로 노는 것, 그다음 혼자 자립적으로 노는 게 더 중요하다고 본다"며 "담비는 온종일 같이 있으면서 모든 걸 같이 하는 느낌"이라고 설명했다.
상담가는 "뭐든지 균형 있게 키우는 게 좋다"며 "혼자 노는 시간도 필요하다"고 짧게 조언했다. "남편 못 믿겠다" vs "서운하다", 갈등의 골 깊어져?
손담비는 남편을 향한 답답함도 드러냈다. 그는 "오빠가 얘를 샤워시키면 로션도 꼼꼼하게 안 바르고 그러니까 깨는 거다"라고 했다. 이규혁은 "내가 똑같이 말해도 저를 못 믿는 것"이라고 했고, 손담비는 "내가 다 해버리니까 오빠가 연습할 시간이 없는 것 같다"고 말했다.
이규혁은 또 아이가 자신보다 손담비를 더 찾는 것 같아 서운하다고 털어놨다. 그는 "주말에 제가 데리고 자고 낮에도 보는데 담비한테 너무 가고 저한테 안 온다"고 토로했다. 상담가는 이에 대해 자연스러운 과정이라고 설명했다. 손담비는 출산 후 완전히 달라진 일상도 언급했다. 이규혁은 "아이가 나오고 육아가 시작되면서 담비가 180도 바뀌었다. 예전에는 집안일을 그렇게 챙기는 스타일이 아니었는데 아이가 생기고 나서는 본인이 다 하게 됐다. 몸이 힘들테니 쉬라고 해도 안 쉬더라"고 말했다. 손담비는 "아기 때문에 그러는 거다. 먼지 같은 건 저희는 맞고 살아도 상관없는데 아직 너무 어리니까 신경 쓰게 된다"고 이야기했다.
또 손담비는 "요즘은 정보가 너무 많아서 그걸 다 신경 쓰면서 키우려 하니까 더 힘들다"고 했고, 이규혁은 "제가 얘기해도 잘 들어주지 않는다. 그냥 무시하거나 대답을 안 할 때도 있다"고 토로했다. 그러면서도 "전문가가 이야기하면 담비가 잘 듣더라"고 전했다.
상담을 마친 뒤 손담비는 "남편이랑 어떻게 아이를 더 잘 돌봐야 되는지, 제 성격에 대해서 다시 생각하게 된 시간이었다"며 "서로 설득이 안 되는 상황에서는 전문가가 꼭 필요하다"고 말했다. 이규혁 역시 "많은 남편분들이 꼭 와야 할 것 같다"고 덧붙였다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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