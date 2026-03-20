'이숙캠' 걱정부부 남편, 이혼 소송 근황 공개

방송 당일 아내가 아이 데리고 떠나며 별거 시작

현재 공동 양육 중

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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '장변호' 캡처

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'이혼숙려캠프'에 '걱정부부'로 출연한 남편이 이혼 소송 중인 근황을 전했다.지난 16일 유튜브 채널 '장변호'에는 "걱정부부 방송 그 후 이야기 최초 공개ㅣ제가 이혼을 결심한 진짜 이유는요...ㅣ이숙캠"이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에는 JTBC '이혼숙려캠프'에 걱정부부로 출연했던 남편이 게스트로 출연해 방송 이후의 변화를 털어놨다.남편은 "방송 나오는 날에 아내가 아이를 데리고 본가로 갔다"며 "그때부터 별거를 시작했다"고 말했다. 이어 "같이 방송을 보지는 못했지만 반응은 알고 있었다"고 덧붙였다.방송 이후 상황에 대해서도 솔직하게 밝혔다.그는 "이혼 소송 중이라 현재는 공동 양육을 하고 있다"며 "주마다 번갈아 아이를 보고 있다"고 설명했다.출연 이후 쏟아진 관심에 대해서는 선을 그었다. 그는 "방송 이후 여러 섭외가 들어왔지만 더 이슈를 키우고 싶지 않아 거절했다"며 "지금은 가사 조사까지 끝나서 어느 정도 여유가 생겼다"고 말했다.'부부 사이' 갈등의 원인에 대해서는 "100% 아내만 잘못한 건 아니다"며 "성격이 많이 달랐다. 나는 무딘 편이고, 그런 부분에서 맞지 않았던 것 같다"고 털어놨다.방송 이후 아내와의 대화도 전했다. 그는 "아내가 '나 계속 욕먹는다, 편집이 왜 이렇게 됐냐'고 연락이 오기도 했다"고 말했다.또 아내와의 사이에 대해서도 변호사가 "방송 후에는 자기 객관화라는 게 되지 않냐. 사이가 좀 호전이 되셨냐"고 궁금해하자 걱정부부 남편은 "전혀 안 됐다. 2, 3일은 괜찮다가 일주일 뒤에 같이 법원에 가서 합의의혼 신청서를 냈다"고 답했다.한편 걱정 부부는 방송 당시 경제 문제와 생활 방식 차이로 갈등을 드러냈고, 방송 이후 근황에도 관심을 모은 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr