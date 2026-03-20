150만 유튜버 김선태, 우리은행 첫 광고

우리은행장에 "자산 얼마?"···답변은?

영상 공개 1시간 만에 44만 회 폭발적 반응

이미지 크게보기 사진 = 김선태 유튜브 채널 캡처

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150만 유튜버 김선태가 우리은행장을 직접 만나 "자산이 얼마냐"는 파격적인 질문을 던졌다.20일 김선태는 자신의 유튜브 채널을 통해 첫 번째 광고 영상인 우리은행 홍보 편을 공개했다. 영상 속 김선태는 서울 중구 우리은행 본점을 찾아 일일 행원으로 변신하며 특유의 거침없는 인터뷰를 진행했다.영상 속 김선태는 자신의 '투자 실패담'을 고백해 눈길을 끌었다. 고액 자산가 전용 창구를 방문한 김선태는 "과거 삼성전자 대주주였는데 6만 원에 다 팔았다"고 털어놓았다. 이에 담당자가 "현재 주가는 18만 3천 원"이라고 답하자 김선태는 망연자실한 표정을 지어 현장을 폭소케 했다.김선태의 주식 투자 실패를 들은 직원이 "한 종목을 딱 찍는 리스크를 없애기 위해서 간접 투자 상품을"라고 조언하자 김선태는 "보통 ETF 같은 걸 얘기하는 거냐"며 "테스라 3배 되는 ETF를 가지고 있다"고 폭로해 폭소를 유발했다.특히 김선태는 정진완 우리은행장도 만났다. 첫 질문으로 "예금 자산이 얼마 정도 되시냐"고 물어 모두를 놀라게 만들었다. 예상치 못한 질문에 당황한 정 행장은 얼굴이 붉어진 채 "예금은"이라며 대답을 준비했다."6억?"이라고 답하며 웃음을 자아냈다. 김선태는 이어 "막내 시절 실수한 적은 없냐"는 등 행장을 상대로 압박 면접에 가까운 질문을 이어갔다.해당 영상은 공개 1시간 만에 조회수 44만 회를 돌파하며 파급력을 입증했다. 업계에 따르면 김선태의 채널은 개설 직후 수백 곳의 기업으로부터 협업 제안을 받았으며, 한때 광고 단가가 1억 원에 달한다는 문건이 유출돼 화제가 되기도 했다.한편 9급 공무원 출신으로 충주시 유튜브를 성공시킨 김선태는 지난달 퇴직 후 직업 유튜버로 변신했다. 채널 개설 3일 만에 100만 구독자를 달성한 데 이어 현재는 150만 명을 넘어선 상태다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr