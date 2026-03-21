브루스 윌리스, 71세 생일 맞아 근황 공개

전 부인 데미 무어, 손녀와 함께한 사진 공유

전측두엽성 치매 진단 후 가족 돌봄 속 투병

할리우드 액션 스타 브루스 윌리스가 자신의 손녀 딸을 품에 안고 미소 짓고 있다 / 사진 = 데미 무어 SNS

중증 치매 투병 중인 할리우드 액션 스타 브루스 윌리스가 71번째 생일을 맞아 근황을 전해 눈길을 끌었다.19일(현지기준) 브루스 윌리스의 전 부인 배우 데미 무어는 자신의 SNS에 "All you need is LOVE. Happy birthday, BW!"(당신에게 필요한 건 사랑뿐이에요. 생일 축하해요 브루스 윌리스) 라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에서 브루스 윌리스는 손녀 딸을 품에 안고 미소 지었다. 그는 '식스 센스', '펄프 픽션' 등 수많은 히트작에 출연해 20세기를 풍미했던 액션 스타의 파워풀한 모습 대신 평온한 표정으로 일관했다.앞서 지난해 11월 그의 딸 루머 윌리스는 아버지의 투병 근황을 전한 바 있다. 그는 "아버지를 안아드릴 때 가끔 저를 알아보지 못할 때도 있지만 제가 드리는 사랑만큼은 분명히 느끼시는 것 같다"며 "비록 인지 능력은 예전 같지 않아도 아버지 안의 반짝임을 여전히 본다"고 덧붙였다.현재 브루스 윌리스는 주거지 인근의 별도 주책에서 전문팀의 케어를 받으며 지내고 있는 것으로 알려졌다. 그는 아내 엠마 헤밍과 다섯 딸을 비롯해 전 부인 데미 무어의 극진한 돌봄 가운데 일상을 보내고 있다고 전해졌다.한편, 브루스 윌리스는 1987년 데미 무어와 결혼한 뒤 13년 만에 이혼했다. 이후 브루스 윌리스는 2009년 23세 연하의 엠마 헤밍과 재혼했다. 브루스 윌리스는 지난 2023년 실어증 증세로 은퇴를 선언한 바 있다. 그로부터 1년 후 전측두엽성 치매를 진단 받았다는 소식이 전해지며 많은 팬들의 안타까움을 샀다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr