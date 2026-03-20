김희정이 '붉은 진주' 오정란 역으로 강연

13-16화서 파격 제안과 난투극 열연

극과 극 감정선으로 캐릭터 생동감 연출

배우 김희정이 KBS2 일일드라마 ‘붉은 진주’에서 아델 그룹의 안주인 '오정란' 역을 맡았다 / 사진=KBS2 드라마 '붉은 진주'

배우 김희정이 KBS2 일일드라마 ‘붉은 진주’에서 아델 그룹의 안주인 '오정란' 역을 맡았다 / 사진=KBS2 드라마 '붉은 진주'

배우 김희정이 20일 저녁 7시 50분 방송되는 KBS 2TV 일일드라마 ‘붉은 진주’에서 아델 그룹의 안주인 '오정란' 역을 맡았다.극 중 김희정은 자식을 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 본처 오정란의 모습을 완벽하게 소화하며 극의 긴장감을 최고조로 끌어올렸다.13화부터 16화에서 김희정의 활약은 단연 돋보였다. 그녀는 자신의 아들 현준(강다빈 분)을 후계자로 세우기 위해 유나의 부모인 삼식(차광수 분)과 영실(경숙 분)을 직접 찾아가 "결혼합시다, 우리"라는 파격적인 제안을 건네며 판을 흔들었다. 이 과정에서 김희정은 거침없는 추진력을 선보이며 오정란이라는 캐릭터의 강렬한 에너지를 가감 없이 드러냈다.또한 김희정은 극 중 라이벌인 단희(박진희 분)와 관련하여 대립할 때는 품위 있는 사모님의 모습 뒤에 숨겨진 히스테릭한 감정을 섬세하게 그려냈다. 자신을 자극하는 영실에게 주스를 퍼부으며 리채를 잡고 몸을 사리지 않는 난투극까지 불사하는 그녀의 열연은 오정란의 불같은 성미를 단적으로 보여주며 시청자들을 몰입시켰다.김희정은 아들 현준 앞에서는 한없이 따뜻하면서도, 목적을 방해하는 인물에게는 한 치의 자비도 없는 냉혈한으로 변모하는 극과 극의 감정선을 유연하게 오갔다. 이러한 김희정의 탄탄한 연기 내공은 자칫 평면적일 수 있는 캐릭터에 생동감을 불어넣으며 극의 밀도를 한층 높였다.향후 진행될 극의 흐름에서 김희정은 단희와 민준(김경보 분)을 압박하며 더욱 거센 폭풍을 일으키는 핵심 인물 오정란으로 매회 예상치 못한 사건을 제공하며 활약을 이어갈 것으로 기대된다.한편, 김희정이 '오정란'이라는 인물에 완벽히 동화되어 극의 긴장감과 재미를 책임지고 있는 가운데, 요동치는 아델 그룹의 후계 전쟁 속에서 앞으로 어떤 강력한 한 방을 보여줄지 귀추가 주목된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr