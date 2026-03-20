최미나수, SNS에 민트색 스포티룩 공개

솔로지옥5 노출룩과 달리 건강미 어필

퍼스널컬러 무시 무결점 미모 화제

최미나수가 시스루 민트 집업 점퍼와 순백 미니 원피스를 걸치고 아웃도어 브랜드 행사에 참석해 미소 짓고 있다 / 사진 = 최미나수 SNS

넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥5' 출연자 최미나수가 스포티 룩을 완벽 소화해 청순한 건강미를 뽐내 화제다.19일 최미나수는 자신의 SNS에 "등산하러 가볼까"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 한 아웃도어 브랜드 행사장을 방문한 최미나수의 모습이 담겼다.사진에서 최미나수는 시스루 재질의 얇은 민트색 집업 점퍼에 순백의 미니 원피스를 매치해 청량한 이미지를 연출했다. 특히, 그는 '솔로지옥5' 촬영 당시 몸매를 부각한 노출 스타일링을 선보였던 것과 달리 에너지 넘치는 건강미가 돋보이는 스포티 룩을 완벽 소화해 반전 매력을 과시했다.앞서 그는 '솔로지옥5' 첫 등장 때도 강렬한 노란색 원피스를 입어 눈길을 끈 바 있다. 이어 최미나수는 민트색 착장까지 잘 어울리는 모습을 공개하며 색감과 스타일링에 구애받지 않는 무결점 미모를 자랑했다.해당 사진이 공개되자 온라인 상에서는 "노랑만 퍼스널컬러인 줄 알았는데 민트도 찰떡이다", "예쁘다고 말하기도 입 아프다", "민트 잘 어울리기 쉽지 않은데 대단하다" 등 그의 외모를 둘러싼 칭찬이 이어졌다.한편, 최미나수는 2021년 제65회 미스코리아 선발대회 출신으로 2022년 미스 어스 1위에 올라 얼굴을 알렸다. 그는 지난 1월 공개된 넷플릭스 예능 '솔로지옥5'에 출연해 화제를 모았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr