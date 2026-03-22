홍종현, 마세라티 그레칼레 홍보대사 발탁

31일 '라 돈나 마세라티' 이벤트 참석 예정

자동차 마니아로 유명, 광고계 진출 확대

배우 홍종현이 하트 포즈를 취하고 있다 / 사진=텐아시아 DB

배우 홍종현이 이탈리안 럭셔리카 브랜드 마세라티(Maserati)의 럭셔리 SUV 그레칼레를 대표하는 홍보대사로 발탁 / 사진 = 시크릿이엔티

배우 홍종현(36)이 마세라티와 협엽했다.홍종현이 이탈리안 럭셔리카 브랜드 마세라티(Maserati)의 럭셔리 SUV 그레칼레를 대표하는 홍보대사로 발탁, 안방극장을 넘어 광고계로 존재감과 영향력을 넓혔다.특히 그는 과거 자동차 버라이어티 쇼 '탑기어 코리아'에 출연할 만큼, 연예계 대표적인 자동차 마니아로 알려졌다. 해당 방송에서 홍종현은 수준급의 드라이빙 실력은 물론, 자동차에 대한 깊은 애정과 전문성을 선보여 시청자들의 감탄을 불러일으켰던 바.홍종현은 마세라티 그레칼레의 독보적인 퍼포먼스와 가치를 진정성 있게 전하는 홍보대사로서 활약할 예정이다. 이러한 가운데, 그는 오는 31일 개최되는 '라 돈나 마세라티' 이벤트에 참석하며 마세라티와의 첫 행보를 시작한다.이번 행사에서 홍종현은 마세라티가 추구하는 우아하면서도 강인한 가치를 공유, 브랜드와 고객을 잇는 가교 역할을 톡톡히 수행할 것으로 기대를 모으고 있다. 이를 시작으로 그와 마세라티가 함께 빚어나갈 긍정적인 시너지를 향해 업계 안팎의 이목이 집중되고 있다.한편, 홍종현은 배우로서도 막강한 저력을 떨치고 있다. 그는 지난해 공개된 티빙 '친애하는 X'에서 다크한 얼굴을 새롭게 꺼내 들어 시청자들을 사로잡았다. 극 중 젠틀한 미소 뒤 위험한 본능을 숨기고 있는 문도혁 역을 완벽하게 소화해, 존재만으로도 소름 끼치는 긴장감을 유발했기 때문.최근 종영한 채널A '아기가 생겼어요'에서는 '멜로맨스 장인'의 진면모를 아낌없이 보여줬다. 그는 유니콘 남사친 차민욱 역으로 분했다. 홍종현이 앞으로 펼쳐나갈 행보는 어떠할지 기대감이 치솟고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr