야노시호, 50세에도 완벽 몸매 공개

20년간 매일 요가로 건강 관리 비결 공개

추성훈 갱년기 폭로로 스튜디오 초토화

요가를 하고 있는 야노시호 / 사진제공=KBS

요가를 하고 있는 야노시호 / 사진제공=KBS

추성훈의 아내 야노시호(50)가 '신상출시 편스토랑'에서 우월한 몸매를 자랑한다.20일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에는 남편 추성훈에 이어 야심 차게 우승을 노리고 온 신입 편세프 야노시호가 출격한다. 일본의 톱모델이자 현재 최고의 인기를 구가하고 있는 추성훈의 그녀, 국민조카 사랑이의 엄마 야노시호가 '편스토랑'에서 어떤 요리들을 보여줄지, 여전히 완벽한 몸매를 자랑하는 그녀의 자기 관리 비결은 무엇인지 주목된다.이날 공개되는 VCR 속 야노시호는 이른 아침 매끈한 레깅스 패션으로 등장한다. 일본 톱모델다운 완벽한 몸매, 천상계 비율이 시선을 강탈한 가운데 야노시호는 모닝 요가를 시작한다. "20년 동안 매일 아침 요가를 한다"고 밝힌 야노시호는 고난도 요가 동작으로 몸을 풀더니, 벽에 기대지 않은 채 물구나무서기를 해 모두를 놀라게 한다. 엄청난 코어 근육과 균형 감각이 없다면 할 수 없는 동작. 야노시호는 오랜 시간 동안 흔들림 없는 물구나무서기로 몸을 풀어 감탄을 자아낸다.밝은 에너지, 넘치는 활력, 건강함 넘치는 피지컬의 소유자인 야노시호에게 제작진이 조심스레 나이를 묻자 야노시호는 "50살!"이라고 하더니 믿기지 않는다는 듯 비명을 지르며 웃음을 터트린다. 이어 "나는 갱년기가 없다"고 자신 있게 외친 야노시호는 "저희 할머니가 100세인데 할머니도 활력이 넘친다"며 집안 대대로 이어지는 활력과 건강의 비밀을 공개한다.이어 평소 스트레스를 받지 않는 자신의 비결도 공개했는데 이 이야기를 들은 '편스토랑' 식구들은 "장원영의 럭키비키 원영적 사고를 잇는 시호적 사고다"라며 감탄했다고. 또 야노시호는 갱년기에 대한 이야기를 털어놓던 중 비밀 이야기를 하듯 속삭이며 "추성훈은 갱년기가 와서 약을 먹었다"라고 폭로해 '편스토랑' 스튜디오를 초토화시킨다.'편스토랑'은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr