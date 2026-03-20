코요태가 해양경찰 홍보송 참여로 공익행보 지속

28년차 그룹의 친근한 안전 메시지 전달

2024년 총선 캠페인송에 이은 사회적 활동

빽가, 신지, 김종민이 해양경찰 홍보송을 부르고 있다. [사진 출처 : 해양경찰청 공식 SNS]

코요태(김종민, 신지, 빽가)가 18일 해양경찰청 공식 채널을 통해 해양경찰 노래공모전 대상곡 '당신의 시간' 가창에 참여했다고 발표했다. 28년차 최장수 혼성 그룹인 코요태는 해양 안전 메시지를 음악으로 친근하게 전달하며 의미 있는 공익 캠페인 행보를 이어갔다.지난해 진행된 ‘제5회 해양경찰 노래공모전’ 대상곡으로 선정된 ‘당신의 시간’은 바다를 지키는 사명과 구조의 순간들을 담아낸 곡이다. 코요태는 ‘당신의 시간’ 가창을 통해 대중성과 전달력을 바탕으로 누구나 쉽게 기억하고 따라할 수 있는 안전 메시지를 음악으로 풀어냈다. 28년 차 대한민국 최장수 혼성 그룹으로서 쌓아온 친근함과 신뢰감은 구명조끼 착용 등 기본적인 해양 안전수칙이 일상 속에 자연스럽게 스며들도록 이끌 전망이다.코요태의 이러한 행보는 처음이 아니다. 앞서 2024년에는 4·10 총선(제22대 국회의원 선거) 투표 참여를 독려하는 캠페인송 ‘투표투게더’를 발표하며, 국민 참여와 권리 행사의 중요성을 알리는 데 앞장선 바 있다. 코요태 특유의 밝은 에너지를 앞세워 무겁지 않게 메시지를 풀어내며 대중의 공감과 참여 유도를 이끌어냈다.이처럼 코요태는 음악을 통해 사회적 메시지를 쉽고 친근하게 전달하며, 다양한 공익 캠페인과 협업을 지속하고 있다. 캠페인송뿐만 아니라 2005년 평화의료재단, 2018년 자원봉사센터, 2023년 한국청소년연맹 홍보대사로 위촉되는 등 꾸준히 선한 영향력을 실천해왔다.데뷔 이후 가요계를 넘어 사회의 의미 있는 변화를 이끌고 긍정적 메시지를 확산해온 코요태는 다양한 음악과 콘서트, 방송 등 쉼 없는 활동으로 ‘리빙 레전드’의 역사를 이어가고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr