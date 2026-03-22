SBS '세 개의 시선' 22일 방송

활성산소가 뇌 파괴하는 원리 공개

글루타치온 항산화 방어법 소개

가정의학과 전문의 허양임이 뇌가 보내는 위험 신호에 주목한다./사진제공=SBS

가정의학과 전문의 허양임이 뇌가 보내는 위험 신호에 주목한다./사진제공=SBS

'세 개의 시선'이 우리 몸의 중앙 관제탑인 '뇌'를 조용히 파괴하는 범인을 추적하고, 그 공격에서 벗어날 파격적인 열쇠를 공개한다.22일(일) 오전 8시 35분 방송되는 SBS '세 개의 시선'에서는 스마트폰 없이는 가족의 전화번호조차 기억하기 힘든 디지털 치매의 시대, 단순히 피로와 스트레스 탓이라며 넘겼던 '깜빡거림'이 사실은 파킨슨병이나 치매로 가는 전조 증상일 가능성을 제기한다.나이가 들며 겪는 기억력 저하와 판단력 흐릿함은 단순한 노화 현상이 아니다. 우리가 생명을 유지하기 위해 들이마시는 '산소'가 체내 에너지를 만드는 과정에서 활성산소라는 찌꺼기를 남기기 때문이다. 이 찌꺼기는 독이 되어 전신을 돌아다니며 세포를 산화시키고, 특히 뇌를 녹슬게 만드는 '연쇄 방화범'이 된다. 숨을 쉬는 한 누구도 피할 수 없는 이 잔인한 역설을 어떻게 극복해야 할지 살펴본다.도슨트 이창용은 '태양의 화가' 고흐의 작품 뒤에 숨겨진 비극적인 이야기를 전한다. "강렬한 노란색으로 생명력을 뿜어내던 고흐의 '해바라기'가 최근 산소와 빛 노출을 피해 어둠 속으로 숨어들고 있다"고 전한다. 수많은 고전 명화를 빛바래게 만드는 변색은 현재 미술계의 최대 골칫거리다. 그런데 놀랍게도 명화를 파괴하는 범인인 산소가 인간의 뇌 건강에도 직격탄을 줄 수 있다는 설명에 스튜디오는 충격에 빠진다.과학 전문 작가 곽재식은 '산소와의 전쟁'에서 승리하기 위한 비책으로 전설의 동물 '유니콘'을 언급해 궁금증을 자아낸다. 이날 스튜디오에는 이 유니콘을 상징하는 특별한 장치까지 등장해 출연진 모두가 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다. 이 유니콘은 우리 몸속의 항산화 지휘자라 불리는 '글루타치온'을 상징한다. 누구도 피할 수 없는 '산화'라는 현실 속에서 우리 몸을 지켜낼 최후의 방어선, 글루타치온의 항산화 위력은 어느 정도인지, 더 나아가 흡수율의 한계를 뛰어넘은 전달 기술의 반전은 무엇일지 방송을 통해 공개된다.가정의학과 전문의 허양임은 뇌가 보내는 위험 신호에 주목한다. 고지용과 가정을 꾸린 그는 "주차한 위치를 잊거나 방금 검색하려던 단어가 떠오르지 않는 기억 공백은 뇌세포가 손상되고 있다는 강력한 경고"라고 언급한다. 이어 치매 환자 100만 명 시대에 접어든 지금, 뇌세포의 파괴를 막고 체내 산화 스트레스를 다스려야 하는 이유를 거듭 강조한다.봄을 맞아 집 안의 묵은 때를 벗겨내듯, 우리 몸속에 끈적하게 쌓인 '활성산소 찌꺼기'를 깨끗이 청소할 골든타임이 왔다. MC 김석훈과 소슬지, 과학 전문 작가 곽재식, 도슨트 이창용, 가정의학과 전문의 허양임과 함께 산소가 만들어낸 이 역설을 넘어, 항산화의 위력을 되살리고 무너지는 뇌와 전신 건강을 지켜내는 방법을 세 가지 시선으로 집중 조명하는 '세 개의 시선' 38회는 3월 22일 일요일 오전 8시 35분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr