'천하제빵' 3월 22일 결승 TOP7 발표

600점 만점자 등장으로 1위 등극, 순위 혼란

7위와 8위 도전자 단 2점 차이로 희비 엇갈려

이혜성, 눈물 흘린 이유는

'천하제빵'에 참가한 이혜성. / 사진=텐아시아DB

'천하제빵' 세미파이널 결과가 발표된다. / 사진제공=MBN '천하제빵'

MBN '천하제빵'이 오는 22일 밤 9시 50분 방송에서 세미파이널 결과 발표와 함께 결승 진출 TOP7을 공개한다. 세미파이널에서는 600점 만점에 가까운 점수로 1위에 오른 도전자가 나타나며 순위에 대혼란을 일으켰다. 이혜성은 심사 도중 눈물을 보인다.MBN '천하제빵'은 국내 최초 'K-베이커리 서바이벌'이다. 라운드마다 놀라운 미션으로 시청자들의 관심을 모으고 있다.지난 7회에서는 '세미파이널'에 오른 TOP10 곽동욱, 김시엽, 김진서, 성민수, 윤화영, 이경무, 이혜성, 장경주, 주영석, 황지오가 10개 도시의 특산물을 활용해 특별한 K-로컬빵을 만드는 '로컬 헤리티지' 미션을 벌였다. TOP10 도전자들은 각 지역 특성에 맞는 다양한 아이디어로 중무장한 K-로컬빵을 선사해 단 7자리밖에 없는 '결승전' 진출자에 대한 기대감을 높였다.8회에서는 한순간도 마음을 놓을 수 없는 '세미파이널' 심사 결과발표와 결승전으로 직행할 영광의 TOP7 명단이 공개된다. 특히 '세미파이널' 심사 결과발표는 '실시간 순위 밀어내기'라는 초유의 방식으로 진행돼 긴장감을 최고치로 끌어올린다. 도전자들이 다른 도전자의 점수에 따라 내가 살아남을 수도, 방출될 수도 있는 상황에 "장난 아니다"라고 잔뜩 얼어붙은 가운데 TOP7 안에 이름을 올릴 도전자들은 누가 될지 주목된다.더불어 600점이 만점인 '세미파이널'에서 600점 만점에 가까운 높은 점수를 받으며 단숨에 1위에 등극한 도전자가 등장해 대파란을 만든다. "이게 아니면 어떤 빵이 이 지역을 대표할 수 있을까?", "이 빵 사러 5시간이든 6시간이든 갈 것 같다" 등 호평을 받으며 순위 체계를 뒤흔든 도전자에 호기심이 고조된다.'결승전'의 마지노선인 7위에 오른 도전자가 8위 도전자와 단 2점 차이로 운명이 갈려 현장을 들끓게 한다. 2점 차이로 희비가 갈린 7위와 8위 도전자는 누구일지 관심이 집중된다.'빵 굽는 아나운서'라는 닉네임으로 경연에 참가한 이혜성은 심사 결과를 듣던 도중 권성준의 한 마디에 눈물을 펑펑 흘려 시선을 강탈한다. 전문적이지 못할 것이라는 선입견에 이혜성은 "저의 존재 자체가 프로그램에 신뢰를 떨어뜨릴 수도 있다는 생각을 하고 있다"라며 안타까움을 자아냈다. 과연 이혜성을 울린 권성준의 한마디는 무엇이었을지 궁금증이 증폭된다.여기에 심사위원 김나래는 또 한 번 도전자를 긴장시킬 '김나래 주의보'를 발령한다. 김나래가 "제가 지금 많이 만들고 있는 빵"이라며 주목한 이유에 이목이 집중된다.'천하제빵' 8회는 오는 22일 밤 9시 50분에 방송된다. '세미파이널'에 진출한 TOP10의 비하인드 스토리는 MBN 유튜브 공식 계정에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr